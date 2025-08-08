¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ç¥À¥¦¥ó¤«¡ÄÀ¼ÌÀÈ¯É½¤â¡Ö³«¤«¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç£²²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¤á¤°¤ë£Ó£Î£Ó¾å¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÉô°÷´Ö¤ÇË½¹Ô»ö°Æ¤¬µ¯¤¡¢Æ±¹»Â¦¤ÏÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ËÊó¹ð¡£Åö³ºÉô°÷¤Ë¤Ï½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¡¢¹âÌîÏ¢Â¦¤ÏÆ±¹»¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÎÍ¤¬£±²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£·Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¹âÌîÏ¢¤¬Æ±¹»Â¦¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ä´ººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±¹»¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¡©¡×¡Ö¿ôÆüÁ°¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö³«¤«¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹»¤¬È¯É½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¤á¤°¤ë£Ó£Î£Ó¾å¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ê¿ÁÇ¤ÏËÜ¹»µÚ¤ÓËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î³èÆ°¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¸µÉô°÷¤¬´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¡¢°ìÉô¤ÎÉô°÷¤«¤éÎáÏÂ£µÇ¯¤ËË½ÎÏ¤äË½¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö³º»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¶Ç¯£³·î¤ËËÜ¹»¤¬¸µÉô°÷¤«¤éÈï³²¤Î¿½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¹»¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄ°¼è¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»ö¹à¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µÉô°÷¤«¤é¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£²·î¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹Åç¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¡Ë¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡ÊÆüËÜ¹âÌîÏ¢¡Ë¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¹»¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÉô°÷Á´°÷µÚ¤Ó¿¦°÷¤«¤éÄ°¼è¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»ö¹à¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¡¢ËÜ¹»¤Ï£¶·î¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄê¤á¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¹»µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÈÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Ä´ºº°Ñ°÷¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½ºßÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£