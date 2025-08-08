チェイビスが2号

プロ野球・中日の新外国人マイケル・チェイビス内野手が豪快な2号でファンを沸かせた。7日に行われた阪神戦（バンテリンドーム）。左翼席へ飛び込む一発に、ネット上では「フォロースルーカッコ良すぎるんよな」と魅了された様子の声が続出した。

1-1の2回先頭。阪神の先発・伊原陵人の初球を強振した。勢いよく放たれた打球は左翼席へ一直線。2号ソロで勝ち越しに成功した。豪快なスイングから片手でのフォロースルー。ベンチでチームメートから祝福を受けた後、カメラに向かって笑顔でピースした。

試合を配信した「DAZN」野球公式Xが実際の動画を公開。文面に「かっこよすぎる 特徴的なフォロースルー チェイビス第2号ホームラン」と記した投稿には、ファンから「この人、フォロースルーカッコ良すぎるんよな」「チェイビスのフォロースルー大好き民」「このフォロースルーたまらんな」「彼のユニ買って正解でしたね」「優良助っ人すぎ！」と歓喜や、フォロースルーに夢中になった声が寄せられた。

29歳のチェイビスは2014年にM LBドラフト1巡目でレッドソックスから指名されて入団。19年にメジャーデビューした。今年2月にはドジャースとマイナー契約。7月8日に傘下の3Aオクラホマシティから解雇され、7月10日に中日との契約が球団から発表されていた。試合は中日が8-3で勝利した。



（THE ANSWER編集部）