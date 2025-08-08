エド・シーランが9月12日にリリースするニューアルバム『PLAY / プレイ』より、新曲「A Little More / ア・リトル・モア」が先行配信リリース。あわせて同楽曲のMVが公開された。

（関連：【映像あり】エド・シーラン、ルパート・グリントが再び登場した「A Little More」MV）

MVには、2011年にリリースした「Lego House / レゴ・ハウス」のMVで“エド本人とそっくりなファン”役を演じたルパート・グリントが再び登場し、ストーリーが続編として展開。ナタリー・エマニュエルも出演している。ストーリーは、出所したグリント演じる男が“普通の人生”を送ろうとするも、あらゆる場面でエドが現れてしまう、というコミカルな内容となっており、最後は結婚式で“とんでもないオチ”が待ち受けている。

作詞作曲にはDAVE、Blake Slatkin、Cirkut、そして長年の盟友 Johnny McDaidが参加。ブルースの要素を取り入れつつ、セルフラブと道徳的な勇気を歌ったリリックも聴きどころだ。

本楽曲が収録されるニューアルバム『Play / プレイ』は、長年続いた「Mathematics（マスマティックス）」シリーズを終え、新たなチャプターへと踏み出す彼にとっての新境地に。世界中のプロデューサーやアーティストとタッグを組みながら、新しいスタイルに挑戦した作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）