¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛºÑÈþ¡¦ÅÄºä´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ë´¤²¸»Õ¤ËÀ»ÃÏ1¾¡ÆÏ¤±¤é¤ì¤º¡Ö¸·¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¡Ä¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè4Æü¡¡1²óÀï¡¡ºÑÈþ3¡½5ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê2025Ç¯8·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡2018Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÑÈþ¡Ê°¦É²¡Ë¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Æ±Ç¯°ÊÍè¤Î½éÀïÆÍÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÅÄºäÎ½ÇÏ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÅ¸³«¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¾¡ÇÔ¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö½ªÈ×¤ËÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤µ¤ó¤ÎÂÇ·â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÅê¼ê¤âÃúÇ«¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¾å²ó¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤¬°ìËç¾å¤À¤Ã¤¿¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2²óÅÓÃæ¤«¤é·ÑÅê¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦Çß¸¶Êþµ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Äã¤á¤ËÃúÇ«¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡±§ÏÂÅçÅì¡¢ºÑÈþ¤òÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¸Î¾å¹ÃÀµÅµ¸µ´ÆÆÄ¡ÊµýÇ¯67¡Ë¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±·Ñ¤°»Ø´ø´±¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°Æü¤ËË´¤²¸»Õ¤ÎÊèÁ°¤Ë¡Ö¡È¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡ÊÂçºå¤Ø¡Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡22Ç¯²Æ¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÅÄºä´ÆÆÄ¤Ï½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤·¤¿04Ç¯ÁªÈ´»þ¤ÎÁª¼ê¡£¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎÀ»ÃÏ1¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¾¡¤¿¤ì¤¿Êý¤Ê¤Î¤Çà¤³¤ì¤¬¹Ã»Ò±à¤À¤¾á¤È¡ÊÅ·¹ñ¤«¤é¡Ë¸·¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË´¤²¸»Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤Ïº¬ËÜ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£Éé¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµå¾ì¤Ç¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¤È²Æ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤¬¤¦¤Á¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ»ÃÏ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£