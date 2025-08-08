ショートアニメ×ゲームのブランド「AniBit（アニビット）」第1弾タイトル『PIXEL DASH: Toast of Destiny』の無料体験版と最新PVがSteamストアにて公開された。

参考：ショートアニメ×ゲームの新感覚インタラクティブ体験を実現 新ブランド「AniBit」始動

「AniBit（アニビット）」は、「アニメをちょっとかじる」をコンセプトにしたアニメ×ゲームを掛け合わせたブランド。ショートアニメを軸に、ミニゲームやカジュアルゲームなどのインタラクティブな要素を組み合わせることで、より手軽にアニメの世界を楽しめる新しい体験を提供するという。

第1弾作品『Pixel Dash: Toast of Destiny』は、どこか懐かしいドット絵テイストで描かれた、横スクロール型の激走JKアニメアクション。6月6日よりSteamストアページがオープンされている。

主人公の遙華ランは、運命の出会いに憧れるごく普通の女子高生。彼女の朝は、いつも同じ。食パンをくわえて、猛ダッシュ。そして今日は、待ちに待った修学旅行の日。「もしかして、旅先で運命の人に出会えちゃったりして……？」。そんな淡い期待を胸に抱いたその瞬間、「いっけな～い！ 遅刻遅刻!!」と食パンをくわえて、今日もランは走り出す。

公開されたPVでは、「これは遅刻から始まる最凶のアニメ」というコピーとともに、ドット絵のゲーム画面とアニメーションの本編映像がシームレスに映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）