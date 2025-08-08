ヘアマスカラに新色登場！粧美堂の“プリン髪ぼかし”が進化

伸びた根元の「プリン髪」…美容室に行くまでのあいだ、どうにかしたい！そんな悩みを抱える女性たちに大人気の粧美堂「プリン髪ぼかしヘアマスカラ」に、待望の新色が登場しました。2025年8月8日（金）より、直営ECサイト「粧美堂オンラインストア」限定で販売開始♡髪色の多様化に合わせて、より自然になじむ3色が追加され、これまで以上に自分らしいカラーケアが叶います。

3つの新色で髪色悩みにフィット

多くの愛用者の声から誕生した新色は、以下の3カラー。

ライトブラウン

明るめの髪色に溶け込む自然な発色。

アッシュベージュ

透明感あるくすみ系カラーとの相性◎。

ダークブラウン

黒髪や落ち着いた地毛にぴったりなトーン。

どの色も、地毛と自然になじむよう絶妙に調整されており、“プリン”の境界線をぼかすだけでなく、ヘアスタイリングの一部として取り入れられる優れもの♪

韓国発「Nardis」のパフュームが香りと音楽で魅せる新体験

使いやすさと機能性で高評価

「プリン髪ぼかしヘアマスカラ」は、ひと塗りで白髪やカラーの境目をカバー。外出先でもサッと使えるコンパクトなサイズ感で、バッグに常備しておきたいアイテムです。

水や汗に強く、長時間の持ちも◎。加えて、洗髪で簡単に落とせるので、髪や頭皮への負担も軽減されています。メイク感覚で使える手軽さが、忙しい現代女性の強い味方になってくれるはず。

購入は粧美堂のオンライン限定

新色を含む「プリン髪ぼかしヘアマスカラ」は、2025年8月8日（金）から粧美堂直営のECサイトにて販売スタート。

粧美堂オンラインストアのほか、楽天、Amazon、Qoo10、Yahoo、TikTok公式ショップでも順次展開されます。価格は1,320円（税込）。髪色を気にせず過ごしたい日に、ぜひ取り入れてみて。

プリン髪を味方に♡新習慣で前向きに

「プリン髪を隠す」だけではなく、「整える」という新発想をもたらした粧美堂のヘアマスカラ。

今回の新色追加により、さらに幅広い髪色や悩みに対応できるようになりました。気になる根元も、さっとひと塗りで自信に変えて♡

毎日の“ヘアメイク習慣”に取り入れて、もっと軽やかな自分らしさを楽しんでみませんか？