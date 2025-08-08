DeNA¡¦Åì¹î¼ù¡ÖºÇÂ¿¾¡ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×7·î¤Î·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡ª
¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡DeNA¤ÎÅì¹î¼ù¤¬7·îÅÙ¤Î¡ØÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´ÖMVP¾Þ¡Ù¥»¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼êÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åì¤Ï7·î¡¢4¾¡¡¢27Ã¥»°¿¶¡¢36²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â1.50¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£7·î¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥«¡¼¥×Àï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¤Ç8²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò0¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤¤2»î¹ç¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎÄ´´ÉÍý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤Î¼è¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Â¤¬¤Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤â½½Ê¬ÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸½¾õ¡¢¾¡Íø¿ô¤Ç 1°Ì¤Ê¤Î¤ÇºÇÂ¿¾¡ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¸À¤·¡¢¡Ö15¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬ÍÞ¤¨¤ë¤Î¤È¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¹¶·â¤Ë²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê»î¹ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢½ë¤µ¤ÈÈèÏ«¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡¢¾¡Éé¤Î8·î¤âÉ¬»à¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë