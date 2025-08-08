ファッション誌『sweet』（宝島社）の公式Instagramは、8月8日に投稿を更新。青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんの抜群のスタイルを披露しました。（サムネイル画像出典：『sweet』公式Instagramより）

写真拡大

ファッション誌『sweet』（宝島社）の公式Instagramは、8月8日に投稿を更新。青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんのモデルショットを披露しました。

【写真】王林の圧巻過ぎるスタイル

「一気におしゃれ上級者に見えるんです！」

同アカウントは「sweet×HYSTERIC GLAMOUR　sweetモデルが出演するリレー連載　9月号には王林ちゃんが登場です」とつづり、1枚の写真を投稿。色っぽいポーズをした王林さんの姿です。ノースリーブのトップスからは、脇やへそ、美しいウエストなどが露出しています。脚の長さやスタイルの良さが際立っています。

また「個性的なファッションが好きという王林ちゃんが『ヒスは取り入れるだけで一気におしゃれ上級者に見えるんです！』とブランド愛を語ってくれました」と、王林さんの言葉も掲載しました。

「わいはのおふしょ」

7月24日には「わいはのおふしょ」とつづり、さまざまなコーディネートに身を包んだ姿を公開していた王林さん。デコルテの美しさや、スタイルの良さが際立つものばかりです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)