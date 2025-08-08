美人双子姉妹が、過去に同じ人を好きになった経験を明かした。

【映像】 そっくりすぎる美人双子姉妹（29）の現在の姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演。ゲストには鈴木奈々と加藤紗里が登場した。

この日は、双子の恋は難しいのかを検証する新企画「ツインズラブ」の第二弾が放送された。参加した双子は、インフルエンサーで24歳のえりさ（妹）とじゅりな（姉）、モデルで18歳のあい（妹）、ゆう（姉）、フェイクタトゥー店経営で29歳のはる（妹）あや（姉）、キャバクラ嬢で24歳のひな（妹）とゆい（姉）の4組。双子と恋をしたい男性参加者は、シュンスケ（31歳、俳優）、タロ―（27歳、YouTuber）、レオ（31歳、ホスト）、タカノリ（29歳、美容師）、コウヘイ（37歳、芸人）、チハヤ（23歳、ダンサー）、タツヤ（28歳、マッスルバー）の7名。

１日目の夜、あやとはるは色違いのパジャマに身を包み、お互いが意識しているイケメン俳優のシュンスケとベッドで3ショット。シュンスケの腕にフェイクタトゥーを掘りながら、恋愛トークを繰り広げた。

シュンスケから「今まで双子同士で同じ人を好きになったことは？」と聞かれると、あやは「私が好きな人がいたんですけど…ずっと妹に相談してたんですよ。そしたら『私もその時、好きだったんだよね』て言われて。隠してたんです」と、過去の三角関係を告白。

はるも「後から話したから取り合いとかにならなかったんですけど、2人とも折れないタイプなんで（リアルタイムで話してたら危なかった）」と答え、あやも「今はわからないですけどね」と意味深発言。今後の3人の関係の変化を匂わせていた。