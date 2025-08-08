菅野美穂＆赤楚衛二、心霊スポットでの撮影で不思議体験「女の人の声が聞こえる」「緑の人がずっといる」
俳優・菅野美穂、赤楚衛二が8日、都内で行われた映画『近畿地方のある場所について』初日舞台あいさつに登壇した。ホラー作品だけにイベントでは2人が一番怖かったシーンをジェスチャーで再現する中、撮影で体験した不思議な現象も明かした。
【全身ショット】菅野美穂のジェスチャーに笑顔を見せる赤楚衛二
まず赤楚は、笑顔で両手を振る仕草をみせると菅野は「伝わりましたかねぇ」とニヤリ。赤楚は「やっぱり衝撃の瞬間。え、まさかの？あそこは怖かったです。なにも音もなにもない止まっている時間が気持ち悪くて。怖いですし恐ろしいシーンです」と紹介した。一方、菅野は真顔で両手を挙げなにかにぶらさがるよう仕草をみせた。
これに関連して菅野は「あそこ（このシーンを撮影した場所）は本物の心霊スポットだったんです。有名な場所だったみたい。撮影しているとき中学生の男の子が肝試しにきたり。真に迫るような場所でして、私と赤楚さんは見えなかったんですけど『緑の人がずっといる』って言ってる人もいた」と振り返る。
赤楚も「そのシーンの撮影中にシーバーいつもつけてくるんですけどカメラマンさんが『ちょいちょい、女の人の声が聞こえる』と言っていて。え、本番中に聞こえるってどういうこと」と恐怖。さらに白石監督も「照明の脚につけているものがプラプラ揺れていて。私、ことことこ歩いていってピタッて」と手で止めたことを平然と明かすと赤楚は「一番怖い」とツッコミを入れていた。
同作はWeb小説サイト・カクヨムで反響を呼び、単行本化された背筋氏による小説が原作。菅野と赤楚をW主演に迎え、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』を手掛けた白石氏が監督を務める。
物語の発端は、あるオカルト雑誌編集者の失踪。彼が消息を絶つ直前まで調査していたのは、幼女失踪や中学生の集団ヒステリー、都市伝説、心霊スポットでの配信騒動など数々の未解決事件だった。彼の行方を追う同僚・小沢（赤楚）とオカルトライター・千紘（菅野）は、次第にそれらが“近畿地方のある場所”につながっていたという恐るべき事実にたどり着く。
【全身ショット】菅野美穂のジェスチャーに笑顔を見せる赤楚衛二
まず赤楚は、笑顔で両手を振る仕草をみせると菅野は「伝わりましたかねぇ」とニヤリ。赤楚は「やっぱり衝撃の瞬間。え、まさかの？あそこは怖かったです。なにも音もなにもない止まっている時間が気持ち悪くて。怖いですし恐ろしいシーンです」と紹介した。一方、菅野は真顔で両手を挙げなにかにぶらさがるよう仕草をみせた。
赤楚も「そのシーンの撮影中にシーバーいつもつけてくるんですけどカメラマンさんが『ちょいちょい、女の人の声が聞こえる』と言っていて。え、本番中に聞こえるってどういうこと」と恐怖。さらに白石監督も「照明の脚につけているものがプラプラ揺れていて。私、ことことこ歩いていってピタッて」と手で止めたことを平然と明かすと赤楚は「一番怖い」とツッコミを入れていた。
同作はWeb小説サイト・カクヨムで反響を呼び、単行本化された背筋氏による小説が原作。菅野と赤楚をW主演に迎え、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』を手掛けた白石氏が監督を務める。
物語の発端は、あるオカルト雑誌編集者の失踪。彼が消息を絶つ直前まで調査していたのは、幼女失踪や中学生の集団ヒステリー、都市伝説、心霊スポットでの配信騒動など数々の未解決事件だった。彼の行方を追う同僚・小沢（赤楚）とオカルトライター・千紘（菅野）は、次第にそれらが“近畿地方のある場所”につながっていたという恐るべき事実にたどり着く。