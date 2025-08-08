『鬼滅の刃』オールナイトニッポンGOLD、9月12日オンエア 花江夏樹＆下野紘でゲストに櫻井孝宏＆早見沙織
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、9月12日に『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』のオンエアが決定した。『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』は、2021年6月にオンエアして以来、約4年ぶりの再登場となる。
【画像】切ない…微笑む胡蝶しのぶ！カナヲ＆冨岡との2ショット 公開された新イラスト
パーソナリティは、竈門炭治郎役の花江夏樹と、我妻善逸役の下野紘が担当。さらに、ゲストとして、冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織が出演する。
今回の番組では、『劇場版「鬼滅の刃」第一章 猗窩座再来』および「鬼滅の刃」について、花江夏樹、下野紘が語るだけではなく、リスナーとともに番組を作りあげる構成。本日より、リスナーの皆様に3つのコーナーでのメール募集も開始。本日より、ニッポン放送ＨＰ内にて募集がスタートした。
【番組概要】
番組名：ニッポン放送『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』
放送日：9月12日(金)22時〜24時
ニッポン放送をキーステーションに全国ネット
パーソナリティ：花江夏樹、下野紘
ゲスト：櫻井孝宏、早見沙織
【コーナー】
「ふつおた」
アニメ・劇場版の感想、パーソナリティやゲストへの質問、メッセージなどなんでもお送りください。
「それぞれの最終決戦」
炭治郎たち鬼殺隊は無限城で鬼舞辻との最終決戦に挑んでいますが、
きっとリスナーも日常生活という舞台で大勝負をしているはず！
最終局面という言葉が頭によぎった、そんなエピソードを募集します。
例）野球部の引退をかけて予選、最後の打席に立ちました！
例）夏祭りのタイミングで思い切って好きな人に告白しました！
「私と鬼滅の刃！」
全開のオールナイトニッポンGOLDでも募集したテーマ。
アニメ・劇場版『鬼滅の刃』にまつわる想い出や、作品を観て感じたこと、
変わったことなどを送ってください。
例）仕事始めの朝は「心を燃やせ！」と叫んでから起きるようにしています。
例）柱稽古の影響で大きな岩があったら取り合えず押すようになりました。
【番組メールアドレス】
kimetsu@allnightnippon.com
【番組ハッシュタグ】
＃鬼滅の刃ANNG
＊本番組はradikoのタイムフリー機能で放送1週間後まで聴取可能です
