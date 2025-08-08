【Ｂリーグ】京都ハンナリーズ 新体制で臨む２０２５−２６シーズン・ロスターが決定！ 新戦力は千葉から小川麻斗、青森からホール百音アレックス選手など４人
８月５日、京都ハンナリーズが２０２５―２６シーズンの新体制を発表、新たな指揮官と共にシーズンを戦う新加入選手が新天地での熱い思いを語りました。
昨シーズンは、３年目を迎えたロイ・ラナヘッドコーチのもと、攻守に安定した戦いぶりをみせて勝率５割を超える成績を残した「京都ハンナリーズ」。そんな中で、クラブが選択したのは、チームの指導体制の一新。
松島鴻太社長兼ＧＭが、「ハンナリーズのこれからのためにも、応援していただく皆様と共に本気で日本一を目指すことが、チームの成長、クラブの飛躍につながると思い決断させていただいた」と語ったように、２０２６年に迎えるＢ・プレミア、２０２８年シーズンから始まる新アリーナでの活動を前に、思い切った「変革」に乗り出しました。
就任にあたって伊佐ヘッドコーチは、「『日本一を目指す』松島ＧＭの熱い思いに共感しました。自分のバスケットは、攻守にアグレッシブにチーム全員で戦うバスケット、私自身まだＢリーグでは日本一を経験していない。（京都は）本当に日本一になれるチームだと思うのでしっかり戦っていきたい」と新チームでの健闘を誓うとともに、日本一への強い思いを語りました。
新戦力は４人。松島ＧＭが「千葉ではチーム事情もあって、（昨シーズンは）出場機会に恵まれない時期もあったが、常に真摯に準備する姿勢、プロとして短い出場時間でも結果を残す心構えが素晴らしかった」と評価したＰＧの小川麻斗選手。
小川選手は、「千葉を離れる決断は簡単なものではなかったが、このチームを自分が先頭に立って導きたい気持ちが強かった。背中でチームを引っ張っていきたい」と意気込みを語りました。
チームの重要なピースとしてとして加わるのが、伊佐ヘッドコーチコーチが「常にチームファーストで、スタッツに残らない（体を張った）プレイを自然にできる凄くユニークな選手」と高い評価を下す渡辺竜之佑選手。「伊佐さんのやりたいバスケットはわかっている。どんなポジションでもチームのために泥臭く全力を尽くしたい」」と語りました。
もう一人はＢ２の青森ワッツで圧倒的な存在感を発揮してきた、ホール百音アレックス選手。「Ｂ１でプレイできるチャンスをいただいてとても感謝している。自分の強みであるフィジカルを生かして、コートの端から端まで走り回ってチームに貢献したい」と語りました。
さらにもう一人、フィリピンを代表するスター選手のジェイミー・マロンゾ選手が加入、その得点力に期待がかかります。
外国籍選手４人を含む昨シーズンから在籍する９人に、新たな戦力の４人が加わって、１３人のロスターが決定した「京都ハンナリーズ」。Ｂリーグが始まった２０１６年から参画、シーズンを重ねるごとに、京都のプロスポーツチームとして存在感を高めてきた歴史あるチームが、更なる高みへの第１歩を示すことができるのか、１０月から始まる新シーズンでの奮闘ぶりに注目です。
【京都ハンナリーズ】２０２５―２６チーム体制
（選手は背番号 氏名 ポジション）＊＝新加入選手
▼ヘッドコーチ
伊佐勉(新任)
▼選手
０ 小野龍猛 ＳＦ
３ 澁田怜音 ＰＧ
９ ジェイミー・マロンゾ＊ ＳＦ
１０ チャールズ・ジャクソン Ｃ
１２ 小川麻斗＊ ＰＧ
１３ 前田悟 ＳＧ
１５ 川嶋勇人 ＳＧ
１６ 渡辺竜之佑＊ ＰＧ／ＳＧ
２４ ラシード ファラーズ ＳＦ／ＰＦ
３２ アンジェロ・カロイアロ ＳＦ／ＰＦ
３５ ジョーダン・ヒース ＰＦ／Ｃ
３９ ホール百音アレックス＊ ＳＦ
５１ 古川孝敏 ＳＧ／ＳＦ