【Ｂリーグ】京都ハンナリーズ　新体制で臨む２０２５−２６シーズン・ロスターが決定！　新戦力は千葉から小川麻斗、青森からホール百音アレックス選手など４人

８月５日、京都ハンナリーズが２０２５―２６シーズンの新体制を発表、新たな指揮官と共にシーズンを戦う新加入選手が新天地での熱い思いを語りました。

昨シーズンは、３年目を迎えたロイ・ラナヘッドコーチのもと、攻守に安定した戦いぶりをみせて勝率５割を超える成績を残した「京都ハンナリーズ」。そんな中で、クラブが選択したのは、チームの指導体制の一新。

松島鴻太社長兼ＧＭが、「ハンナリーズのこれからのためにも、応援していただく皆様と共に本気で日本一を目指すことが、チームの成長、クラブの飛躍につながると思い決断させていただいた」と語ったように、２０２６年に迎えるＢ・プレミア、２０２８年シーズンから始まる新アリーナでの活動を前に、思い切った「変革」に乗り出しました。

「本気で日本一を目指す」第１歩として招聘したのが、琉球ゴールデンキングスの初代ヘッドコーチを務めた伊佐勉氏。今や西地区ナンバーワンの強豪に成長した琉球に勝者のメンタリティーとチーム全員で戦うカルチャーを植え付けた名将に、チームのこれからを託しました。

就任にあたって伊佐ヘッドコーチは、「『日本一を目指す』松島ＧＭの熱い思いに共感しました。自分のバスケットは、攻守にアグレッシブにチーム全員で戦うバスケット、私自身まだＢリーグでは日本一を経験していない。（京都は）本当に日本一になれるチームだと思うのでしっかり戦っていきたい」と新チームでの健闘を誓うとともに、日本一への強い思いを語りました。

新戦力は４人。松島ＧＭが「千葉ではチーム事情もあって、（昨シーズンは）出場機会に恵まれない時期もあったが、常に真摯に準備する姿勢、プロとして短い出場時間でも結果を残す心構えが素晴らしかった」と評価したＰＧの小川麻斗選手。

小川選手は、「千葉を離れる決断は簡単なものではなかったが、このチームを自分が先頭に立って導きたい気持ちが強かった。背中でチームを引っ張っていきたい」と意気込みを語りました。

チームの重要なピースとしてとして加わるのが、伊佐ヘッドコーチコーチが「常にチームファーストで、スタッツに残らない（体を張った）プレイを自然にできる凄くユニークな選手」と高い評価を下す渡辺竜之佑選手。「伊佐さんのやりたいバスケットはわかっている。どんなポジションでもチームのために泥臭く全力を尽くしたい」」と語りました。

もう一人はＢ２の青森ワッツで圧倒的な存在感を発揮してきた、ホール百音アレックス選手。「Ｂ１でプレイできるチャンスをいただいてとても感謝している。自分の強みであるフィジカルを生かして、コートの端から端まで走り回ってチームに貢献したい」と語りました。

さらにもう一人、フィリピンを代表するスター選手のジェイミー・マロンゾ選手が加入、その得点力に期待がかかります。

外国籍選手４人を含む昨シーズンから在籍する９人に、新たな戦力の４人が加わって、１３人のロスターが決定した「京都ハンナリーズ」。Ｂリーグが始まった２０１６年から参画、シーズンを重ねるごとに、京都のプロスポーツチームとして存在感を高めてきた歴史あるチームが、更なる高みへの第１歩を示すことができるのか、１０月から始まる新シーズンでの奮闘ぶりに注目です。

【京都ハンナリーズ】２０２５―２６チーム体制
（選手は背番号　氏名　ポジション）＊＝新加入選手

▼ヘッドコーチ
伊佐勉(新任)

▼選手
０　　小野龍猛　ＳＦ
３　　澁田怜音　ＰＧ
９　　ジェイミー・マロンゾ＊　ＳＦ
１０　チャールズ・ジャクソン　Ｃ
１２　小川麻斗＊　ＰＧ
１３　前田悟　ＳＧ
１５　川嶋勇人　ＳＧ
１６　渡辺竜之佑＊　ＰＧ／ＳＧ
２４　ラシード ファラーズ　ＳＦ／ＰＦ　
３２　アンジェロ・カロイアロ　ＳＦ／ＰＦ　
３５　ジョーダン・ヒース　ＰＦ／Ｃ
３９　ホール百音アレックス＊　ＳＦ
５１　古川孝敏　ＳＧ／ＳＦ