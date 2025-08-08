INI初のドキュメンタリー映画、特報解禁 栄光の裏側にあった知られざる姿も！
グローバルボーイズグループ・INIの初ドキュメンタリー映画、INI THE MOVIE『I Need I』より特報映像が解禁された。
【動画】栄光の裏側にあるINIメンバーの葛藤、不安も映し出された、INI THE MOVIE『I Need I』特報
昨年、グループ初のドーム公演を京セラドーム大阪で2DAYS開催し、来月9月13〜15日にはバンテリンドーム ナゴヤでの3DAYS公演を控えるINI。6月にリリースした3rd ALBUM『THE ORIGIN』は自身最高の初週売上45万枚を記録するなど、人気を博している。
本作は、そんな彼らのデビューから現在まで約4年間の歩みを追った作品。
特報映像では、さまざまなステージで成功を収めてきた“栄光”の裏側で、普段は見せることのない“葛藤”や“不安”と向き合う姿、そしてファンであるMINIに支えられながら前進していく彼らの歩みが映し出されている。
INI THE MOVIE『I Need I』は、10月31日公開。
