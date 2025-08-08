重盛さと美、めったに怒らない父親が起こした衝撃の行動を明かす！ 今夜の『酒のツマミになる話』
今夜8月8日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして宇垣美里、大友花恋、重盛さと美、陣（THE RAMPAGE）、中山秀征が登場。重盛が、学生時代の父親とのエピソードを披露する。
【写真】THE RAMPAGE・陣が前回出演時にガチ飲みして失態をさらして以来、約1年ぶりに登場
本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスター、トした後、番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定し、本音を語り合う。8日はゲストのほか、千鳥（ノブ・大悟）が出演。
大悟が子供時代を過ごした島で出会った個性的な人物のエピソードとともに、未だに肝に銘じているという、その人物からもらった意外な言葉について語る。それを聞いた宇垣が、「今の自分があるのは祖父の言葉のおかげ」と語り、宇垣の人生を左右したその言葉を披露。それを受けて重盛が、「私は全く逆で」と言いながら、学生時代の父親とのエピソードを披露するが、重盛のとある行動を受けて、普段めったに怒らないという父親が起こした衝撃の行動とは…？
好きな映画は何度でも見るという宇垣が、その理由と魅力を熱弁。一番好きな映画はセリフを覚えるぐらい見ているという宇垣に、ディズニー映画は大好きで何度も見る、と大友が共感。しかし、中山と重盛はそれに賛同できない様子。なかでも重盛は、何度も見るどころか、映画を一本丸々見たことがないと語りだし…？ そして大悟に話を振られた陣は、不意を突かれて…？
重盛が、友達と食事に出かけた際、食後のコーヒーを巡り突然会話に入ってきた見知らぬ男性が実はすごい人だった時のエピソードを披露。それを受けて陣が、新幹線に乗った時に自分の席に座ろうとしたら誰かがすでに座っていたという話を語り始めるのだが…？
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて8月8日21時58分放送。
【写真】THE RAMPAGE・陣が前回出演時にガチ飲みして失態をさらして以来、約1年ぶりに登場
本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスター、トした後、番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定し、本音を語り合う。8日はゲストのほか、千鳥（ノブ・大悟）が出演。
好きな映画は何度でも見るという宇垣が、その理由と魅力を熱弁。一番好きな映画はセリフを覚えるぐらい見ているという宇垣に、ディズニー映画は大好きで何度も見る、と大友が共感。しかし、中山と重盛はそれに賛同できない様子。なかでも重盛は、何度も見るどころか、映画を一本丸々見たことがないと語りだし…？ そして大悟に話を振られた陣は、不意を突かれて…？
重盛が、友達と食事に出かけた際、食後のコーヒーを巡り突然会話に入ってきた見知らぬ男性が実はすごい人だった時のエピソードを披露。それを受けて陣が、新幹線に乗った時に自分の席に座ろうとしたら誰かがすでに座っていたという話を語り始めるのだが…？
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて8月8日21時58分放送。