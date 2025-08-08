柏木由紀子77歳、変わらぬ美しさと愛犬との日常に「とっても素敵」「可愛い」
女優の柏木由紀子が7日にインスタグラムを更新。愛犬とのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】愛犬をバックハグする柏木由紀子（ほか4枚）
柏木が「打ち合わせでした」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ソファに腰かけて愛犬をバックハグする様子や愛犬を膝に乗せた姿などが収められている。
彼女と愛犬の日常を記録した写真にファンからは「由紀子さん、とっても素敵ですね!!」「可愛い」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
