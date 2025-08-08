Shokz¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖOpenFit 2¡×¡¢²»¼Á¡¦ÉÕ¤±¿´ÃÏ¡¦ºÆÀ¸»þ´Ö¤¬Âç½¼¼Â
°ÜÆ°»þ¤äÊÙ¶¯¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤¿¤À¡¢¼ª¤Î·ê¤ò¤Õ¤µ¤°¥«¥Ê¥ë·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢Ãå¤±Êý¤ä¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹»þ´ÖÁõÃå¤¹¤ë¤È¼ª¤Ë¤«¤æ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ª
¿ô¤¢¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÏShokz¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¡ÖOpenFit 2¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È2¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á°¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖOpenFit¡×¤«¤é¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ä¶·ÚÎÌ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼ª¤òºÉ¤¬¤º¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë°Â¿´´¶¤¬Ì¥ÎÏ
¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÊÒ¼ª¤ï¤º¤«9.4g¤È¤¤¤¦Ä¶·ÚÎÌÀß·×¡£¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0¤òºÎÍÑ¤·¡¢⼈´Ö⼯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¼ª¤Î·Á¾õ¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡£ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÇÌó11»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈºÇÂç48»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿10Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç2»þ´Ö¤â»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä¶Âç·¿Äã¼þÇÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ü¹â¼þÇÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£²»Ï³¤ì¤âÄã¸º
¡ÖOpenFit2¡×¤Ï¡¢17.3mm¤Î±ß·Á¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²»¼Á¤òÁÕ¤Ç¤ë¡Ö21mm¡ß11mm·Â¤ÎÄ¶Âç·¿Äã¼þÇÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¡¢ºÙ¤«¤¤É½¸½¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö¹â¼þÇÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÅëºÜ¡£
¶È³¦½é¤Î¡ÖDualBoost¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤âºÎÍÑ¡£2¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤ÇÄã²»¤«¤é¹â²»¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿²»¼Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖDirectPitch 2.0¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²»Ï³¤ì¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤äÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î»¨²»¤òÍÞ¤¨¤Æ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤â¡ý
¡ÖOpenFit 2¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡£
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ÈAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶²»¤ä¥Î¥¤¥º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¡£4¤Ä¤Î¥Ó¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¤ÇÁû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÀ¼¤ÇÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Bluetooth 5.4¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç10¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤â½Ö»þ¤ËÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¡£ºÇÂç2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éPC¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IP55¤ÎËÉ⽔ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¸¥à¤Ç¤Î»ÈÍÑÃæ¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤ä±«¤ÎÆü¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÇÁàºî¤â³Ú¤Á¤ó¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¹¥¤ß¤Î²»¼Á¤ËÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤âºÎÍÑ¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²»ÎÌ¤ÎÄ´Àá¡¢¶Ê¤Î¥¹¥¥Ã¥×¡¢ÄÌÏÃ¤Î±þÅú¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¤ÎShokz¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤âOK¡£¤¢¤é¤æ¤ëÁàºî¤¬´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿EQ¡Ê¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡Ë¥â¡¼¥É¤Ï5¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î²»¼Á¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÊ¶¼º¤â°Â¿´BluetoothÀÜÂ³ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é²»¤òÌÄ¤é¤·¤ÆËÜÂÎ¤òÃµ¤·½Ð¤»¤Þ¤¹¤è¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõÃåÀ¤Ç¡¢¹â²»¼Á¤Ç¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡É¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖOpenFit 2¡×¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
