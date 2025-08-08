「鬼滅の刃」約4年ぶり「ANNG」放送決定 花江夏樹＆下野紘がパーソナリティ
【モデルプレス＝2025/08/08】様々なジャンルのパーソナリティや企画で届ける、毎週金曜日のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』。9月12日は、「鬼滅の刃」とタッグを組んだ特別番組『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』（22時〜24時）が放送される。
【写真】竈門炭治郎＆柱集結『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』ティザービジュアル
2021年6月以来、約4年ぶりの放送となる『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して放送するもので、パーソナリティは竈門炭治郎役の花江夏樹と、我妻善逸役の下野紘が担当。さらにゲストとして、冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織の出演を予定している。
今回の番組では、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』について、花江、下野が語るだけではなく、リスナーからもメールを募集。「ふつおた」「それぞれの最終決戦」「私と鬼滅の刃！」などコーナーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】竈門炭治郎＆柱集結『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』ティザービジュアル
◆「鬼滅の刃」ANNG特番決定
2021年6月以来、約4年ぶりの放送となる『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して放送するもので、パーソナリティは竈門炭治郎役の花江夏樹と、我妻善逸役の下野紘が担当。さらにゲストとして、冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織の出演を予定している。
今回の番組では、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』について、花江、下野が語るだけではなく、リスナーからもメールを募集。「ふつおた」「それぞれの最終決戦」「私と鬼滅の刃！」などコーナーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】