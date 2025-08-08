歴代44人が集結『映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!』がJOYSOUNDに登場 本日より無料配信
2016年公開の劇場版アニメ『映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法！』が、エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」の映像配信サービス「みるハコ」にて本日より無料配信される。
【画像】ラスボスだろ…謎の女性登場！公開された『映画キミプリ』新スチール
2004年のテレビ放映以来、毎年テーマやモチーフを変え、世代を超えて親しまれてきた「プリキュア」シリーズ。今回配信される本作は、劇場版アニメの通算20作目で、2016年に放映された「魔法つかいプリキュア！」を中心に、総勢44人の歴代プリキュアが登場する。歌と魔法をテーマに、究極の魔法をめぐるバトルミュージカルが感動を巻き起こす、にぎやかで華やかな世界観の本作を、カラオケルームならではの臨場感あふれる音と映像で楽しむことができる。
今回の配信は、9月12日公開の劇場版アニメ最新作『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』を記念した企画で、対象機種設置のカラオケルームで11月7日まで視聴できる。
配信対象は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」導入店舗。再生時間は1時間11分。視聴は無料だが、別途室料が必要となっている。
