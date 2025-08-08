【第29話2】 8月8日 公開

【拡大画像へ】

竹書房は8月8日、同社のWebサイト「WEBコミックガンマぷらす」にてマンガ「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた」第29話2「君がいてくれたから」を公開した。

第29話2では、暴走したベルの攻撃がヒナタを突き刺す。なお、WEBコミックガンマぷらすでは8月8日現在、直前のエピソードなどが一部無料公開中となる。

【最新話】

第29話2「君がいてくれたから」のページ

【無料】

第29話1「君がいてくれたから」のページ

【ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた】

異世界に転生し、神の力で勇者になった高校生のヒナタ。ダークエルフのマリアベル、その仲間たちと共に魔王を討伐。無事、神の願いを叶えて現世へと帰還を果たす。

それから一カ月、現世に帰ったヒナタだったが、なぜかマリアベルが異世界からこちらに来てしまう!! こちらへ来た理由、それは愛しのヒナタと添い遂げるため!! しかも彼女、ヒナタにたいして少～～～～～しだけ重い愛と小さじ一杯分ぐらいの嫉妬心で事あるごとにヒナタを襲うのだった!!（色んな意味で）。

なし崩しでダークエルフと同棲することになったヒナタは無事（？）に暮らすことができるのか!!

ちょい重いダークエルフのエキゾチック美女と織りなす、甘くてグラビティな逆異世界同棲ラブコメ!!!

(C)2024 takeshobo Co.,ltd.