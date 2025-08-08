「東京コミコン2025」に『ロード・オブ・ザ・リング』フロド＆サム役とコミック界の伝説ジム・リー来日決定

2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第1弾ゲストとして、『ロード・オブ・ザ・リング』のイライジャ・ウッドとショーン・アスティン、コミック界の重鎮ジム・リーの来日が発表された。

幼少期にキャリアをスタートさせたイライジャ・ウッドは、『愛に翼を』や『フォーエヴァー・ヤング／時を超えた告白』などに出演し、大物俳優に引けを取らない確かな演技力で名子役として活躍。1998年には、『ディープ・インパクト』や『パラサイト』といったヒット映画に出演しティーン俳優として熱狂的な支持を受けた。人気を決定づけたのは、何と言っても『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ。イライジャは指輪を滅ぼすという使命を背負った主人公フロド・バギンズ役を熱演し、観るものを壮大で波乱に満ちた冒険の旅へといざなった。その後も『エターナル・サンシャイン』『シン・シティ』等の話題作に出演。最新作として、あのカルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリメイク版への出演が決まっている。

イライジャは2020年の「東京コミコン2020」（第5回目・オンラインで開催）に参加。当時はコロナ禍ということもあり、残念ながら来日は叶わなかった。そのため日本のコミコン参加は実に5年ぶり、リアル参加は今回の東京コミコンが初となる。

“フロド・バギンズ”が日本へ来るのであれば、彼のもっとも信頼のおける旅の仲間＝サムことショーン・アスティンの来日もマストだろう。ショーンは、スティーヴン・スピルバーグ（製作総指揮）×クリス・コロンバス（脚本）による80年代を代表するアドベンチャー映画『グーニーズ』にて、冒険に強く憧れる心優しい主人公マイキーを好演。その後も『ローズ家の戦争』や『戦火の勇気』といった話題作にコンスタントに出演し幅広いジャンルで活躍している。

代表作となった『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでは、指輪の魔力によって心身ともに衰弱し疑心暗鬼になっていくフロド（イライジャ・ウッド）の精神的な支えとなるサム（サムワイズ・ギャムジー）を演じ、世界中のファンから愛されるキャラクターを見事体現。近年では大人気SFドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のシーズン2に、ウィノナ・ライダー演じるジョイスの恋人ボブ役で出演。不可解な現象に巻き込まれながらも、バイヤーズ家を必死で守ろうとする“スーパーヒーロー”のような活躍を見せ、注目を集めた。

イライジャ・ウッド、ショーン・アスティンはいずれも会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細は後日発表。

世界各国で活躍する漫画家やアニメーター、アーティストらが自身の作品を販売しながらファンと直接交流する人気エリア「アーティストアレイ」では、アメコミ界を代表する巨匠ジム・リーの参加が決定。ジム・リーは、世界的に有名なアーティスト、ライター、編集者、そしてコミック出版運営者で、現在はコミックブック「DCコミックス」の社長、発行者、チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）を務めている。

アメコミ史におけるレジェンドであるジム・リーは、コミック業界で最も古く、権威のある賞といわれるハーヴェイ賞をはじめ、インクポット賞、ダイヤモンド・ジェムストーン賞、ウィザード・ファン賞など、数々の賞を受賞。

2024年には、コミック界のとも言われるウィル・アイズナー賞の名誉功労賞である「コミックの殿堂（Will Eisner Comic Industry Hall of Fame）」に選出され、殿堂入りをはたすなど、その功績が認められている。

1998年にDCコミックスに参加してからは、数々の人気作品を統括。DCユニバースの大規模クロスオーバー・イベント「DCリバース」や、全てのスーパーヒーロー作品を一新した「ニュー52（The New 52）」などで、バットマン、スーパーマン、ワンダーウーマンなどの有名キャラクターのコスチュームを現代風にアレンジ・再デザインし、作品全体のイメージを新しく作り直すなど改革を続けている。マーベル・コミックからキャリアをスタートさせたジム・リーは、中でも「X-MEN」シリーズで単一号としての売上記録は歴代1位で、今もなおその座を守り続けている。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp