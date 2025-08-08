ハズレなしの豪華商品が必ず当たるHappyくじより、『MARVEL STUDIOS / Happyくじ「BE@RBRICK」』が2025年8月30日より発売されることが決定した。初登場のマーベルキャラクターを含めた圧巻の46デザインが展開される。

全3等級+L@ST賞の計40種類のアイテムには、ボールチェーンが付属しており、キーホルダーとしても使える全30種の「ベアブリック賞」の他、ベアブリックが2体セットで手に入る8種類の「ペアボックス賞」を加えたラインナップに。また、「SP賞」には、BE@RBRICK 400% [IRON MAN Mark 46]、最後のくじを引いた方が手にすることができる「L@ST賞」では、BE@RBRICK 400%[SPIDER-MAN]と、それぞれ全高約28センチのBE@RBRICK 400%が手に入る。

きっと君の推しキャラもいるはず！ラインナップをチェックしよう。

SP賞（全1種）

BE@RBRICK 400% [IRON MAN Mark 46]

サイズ:全高約28cm

L@ST賞（全1種）

BE@RBRICK 400% [SPIDER-MAN]

サイズ:全高約28cm

ペアボックス賞（全8種）

BE@RBRICK 100% 2体セット（ボールチェーン付き）

A:[IRON MAN Mark 46]&[SPIDER-MAN]

B:[CAPTAIN AMERICA （STEALTH SUIT）]&[WINTER SOLDIER]

C:[THOR]&[LOKI] D:[HAWKEYE]&[BLACK WIDOW]

E:[BLACK PANTHER]&[ERIK KILLMONGER] F:[DOCTOR STRANGE]&[SHANG-CHI]

G:[SCARLET WITCH]&[VISION] H:[GAMORA]&[NEBULA]

ベアブリック賞（全30種）

BE@RBRICK 100%

サイズ:全高約7cm（ボールチェーン付き）

MARVEL STUDIOS /Happyくじ「BE@RBRICK」

価格 : 1回990円（税込）

発売日 : 2025年8月30日（土）朝10時～発売予定

販売箇所 :ファミリーマートの一部店舗（※店舗によって取り扱いの有無は異なります。）

景品内容 : 全3等級（全39種） + L@ST賞

ベアブリック賞 全30種 / ペアボックス賞 全8種 / SP賞 1種 / L@ST賞あり