石田ひかり、「電気代の節約になるかも」と購入したものを公開「かっこいい」「ひかりさんが着るとお洒落に見えます」
俳優の石田ひかり（53）が8日、自身のインスタグラムを更新。「なんとなくポチりました」と最近購入したものを公開した。
【写真】「ひかりさんが着るとお洒落に見えます」空調服着用の姿を披露した石田ひかり
石田は「今年は暑くなったのがびっくりするほど早くて、エアコンが消せない日が始まった頃 なんとなく『電気代の節約になるかも』と閃いて『空調服』をなんとなくポチりました」と報告し、実際に着用した写真を数点アップ。
「膨らむし、まあおしゃれではないし、現場感も否めませんが そんな事がまったく気にならないほどほんっとーに涼しいのです!!特にエアコンの効いた部屋では、優しい扇風機に当たっているような快適さ」と想像以上の涼しさに感激の様子でつづった。
続けて「そして万が一、猛暑の停電が起こったりしたらこれは立派な防災グッズでもあるのです！これは新たな気づきでした」「どうかみんな着てほしい きっともうすぐ、誰もが着たくなるようなおしゃれで安全な空調服が、世に出てくることになると思います それは複雑な心境ではあるけれど すぐには治めることが出来ないこの暑さから みなさんご自身を守ってくださいね」などとファンに呼びかけた。
この投稿にファンからは「うちも早くから使ってるよー しかし今はこんな可愛い色があるのねー 似合ってます」「ひかりちゃんかっこいい」「ひかりさんが着るとお洒落に見えます」「私もこの夏に購入しました！」「着てみようかな。。と初めて思いました」などの声が寄せられている。
