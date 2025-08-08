伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ56歳、美貌健在のビーチショットに「変わらない」「ほんとにアイドル」
タレントのかとうれいこが7日までにインスタグラムを更新。ビーチで撮影されたオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】かとうれいこ、ビールを片手に爽やかスマイル（ほか4枚）
かとうが「撮影オフショット」と投稿したのはビーチで撮影された複数の写真。フーディーとレギンス、スニーカーというコーディネートの彼女がビールを片手に笑顔で広告の撮影に応じる様子が収められている。
美貌健在のオフショットにファンからは「美人は何年たっても美人」「変わらない」「ほんとにアイドル」などの声が集まった。
■かとうれいこ
1969年生まれ。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
