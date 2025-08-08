竹野内豊と古代進が並ぶ！ 『雪風』×『ヤマトよ永遠に』最新作、コラボイラストポスター解禁
8月15日公開の映画『雪風 YUKIKAZE』と、10月10日より上映が始まる『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』の展開を記念したコラボビジュアルが解禁された。
【写真】『雪風 YUKIKAZE』キャストたちの熱演を映す場面写真（12点）
イラストレーターの加藤直之が手掛けた本ビジュアルは、『雪風 YUKIKAZE』から駆逐艦「雪風」と竹野内豊が演じる雪風艦長・寺澤一利、『ヤマトよ永遠に REBEL3199』から宇宙戦艦ヤマトと主人公の古代進が、それぞれ描かれている。
80年前に戦場を生き抜いた雪風、170年以上先の未来で大宇宙を行く宇宙戦艦ヤマト。過去と未来、それぞれの戦艦に託されたテーマを表わしたキャッチコピーは、両作品にスタッフとして携わった福井晴敏が手掛けた。
また、両作品の公開を控え、劇場内のコラボ展示を実施中の「MOVIX広島駅」では、『雪風 YUKIKAZE』の公開日に合わせて、このコラボイラストの実物ポスターの掲示も決定した。（※コラボ展示を見られるのはMOVIX広島駅が入っているminamoaの開店時間10:00〜23:00の間となる）
『雪風 YUKIKAZE』は、戦場の海から命を救い続けた駆逐艦「雪風」の史実に基づく物語。
真珠湾奇襲攻撃による日米開戦以降、ミッドウェイ。ガダルカナル、ソロモン、マリアナとすべての苛烈な戦いを生き抜き、どの戦場でも海に投げ出された多くの仲間たちを救い、必ず共に還ってきた一隻の駆逐艦があった。その名を「雪風」。
いつしか海軍ではこの艦を“幸運艦”と呼ぶようになる。それは沈着冷静な艦長・寺澤（竹野内豊）の卓越した総艦技術と、下士官・兵を束ね、彼らから信頼される先任伍長・早瀬（玉木宏）の迅速な判断によるものだった。時にぶつかりながらも、互いに信頼し合っていく2人。そして「雪風」は、ついに日米海軍が雌雄を決するレイテ沖海戦へと向かうことになる…。
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』では、ヤマトはガミラスの新たな故郷・ガルマン星へ。そこで待っていたのはデスラー総統だけではなかった。17歳へと成長したサーシャ。かつて失われた幼い少女との、ありえない再会。戸惑いと喜びの狭間で、古代の心は揺れる。
一方、地球ではマザー・デザリアムの計画が新たな段階を迎えていた。策謀渦巻く社交の場に現れたのは、ドレスに身を包んだ雪。敵であるアルフォンに寄り添う彼女の胸に秘めた覚悟とは―。
ガルマン星系にはボラー連邦に従うバース星のラジェンドラ艦隊が侵入。ヤマトは二大勢力の紛争に巻き込まれていく。迫り来る惑星破壊ミサイル。果たして、ヤマトはガルマン星を救い、「ウラリアの魔女」の正体に迫ることができるのか―。
映画『雪風 YUKIKAZE』は8月15日より全国公開。『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』は10月10日より上映。
