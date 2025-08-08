30年越しに実現！『ジュラシック・ワールド』原作小説の“泳ぐTレックス”を映像化した本編映像解禁
本日8月8日より公開の「ジュラシック」シリーズの新章となる映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』より、シリーズ1作目で映像化が叶わなかった、原作小説に登場する“泳ぐTレックス”のシーンを実現させた本編映像が解禁。シリーズ誕生の元祖仕掛人である脚本家デヴィッド・コープと、スティーヴン・スピルバーグが本作で取り組んだ挑戦の裏側に迫ってみよう。
【動画】Tレックスが泳ぐ！ 『ジュラシック・ワールド／復活の大地』本編映像
1993年を皮切りに、壮大な世界観をスクリーンで構築してきた「ジュラシック」シリーズ。マイケル・クライトンの小説「ジュラシック・パーク」を、革新的な映像で映画化したスティーヴン・スピルバーグ監督による1作目はメガヒットし、特殊効果の新時代を切りひらいた。そこからフランチャイズは拡大を続け、3部作2組、全6作にわたるシリーズに発展。累計世界興行収入は9400億円以上を突破した。
そして最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、いよいよ日本公開。30年以上という年月を経て今もなお愛され続けている本シリーズの新章にふさわしく、初期シリーズの脚本を手がけたデヴィッド・コープが、28年ぶりにカムバック。『ジュラシック・パーク』と『ロスト・ワールド』で“原点の興奮”を生み出したシリーズヒットの仕掛け人が、再びスピルバーグとタッグを組んだ。シリーズの原点を知る2人が、本作でどのように新たな物語に挑んだのか？
コープへの打診があったのは、2022年に『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』で2度目の3部作の幕が完結した後のことだった。スピルバーグが自らコープに電話をかけ、「こういうものをもう一本作らないか」と声をかけたのだという。コープは「スティーヴンと一緒に物語を作り上げていくのはもの凄く楽しいです。腕がいいのは当たり前ですが、僕と波長もバッチリ合います」と、二つ返事で承諾したことを明かす。
そしてスピルバーグとコープは、物語の構成を開始。全てのシリーズを通して描かれてきた “生命は必ず道を見つける”というテーマに立ち返りつつ、『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』以降の世界がどのような状態になっているのかを想像しながら、自由に意見を交わしていった。
コープは改めてマイケル・クライトンの原作小説を読み返し、著者の科学的根拠などから「人類と恐竜はこのまま長くは共存できないだろう」というリアルな結論に行き着いた。そうした議論を重ねた末に、“恐竜が再び絶滅の危機に瀕している”という物語が生まれ、唯一彼らが生き延びられる場所があるとすれば、それは赤道直下の熱帯地域だという舞台設定が構築されていった。
本作ではそんな背景のもと、熟練の秘密工作員ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）が、心臓病に奇跡的な治療効果をもたらす新薬の開発のため、陸・海・空に生息する3大恐竜のDNAを確保するという極秘ミッションに挑む。彼女が精鋭チームを率いて向かうのは、初代「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した禁断の島だ。
スピルバーグとコープは、これまでの「ジュラシック」シリーズでは描かれなかったアクション・シークエンスを作った。実は、クライトンの原作小説には、コープが脚本を務めた最初の2作でやむなく断念したシーンが存在する。今回、スピルバーグとコープはそれを再現することを決意。それは、登場人物たちの目の前に、狩ったばかりの獲物を食べ終え、浅瀬でまどろむTレックスが現れるという印象的な場面だ。
コープは「マイケルの原作小説に登場するあの描写が、僕らは昔から大好きでした。当時、最初の映画でも盛り込もうとしていました。ところが、あの頃はCGで再現できるショットの数が限られていたうえに、テンポや予算の兼ね合いで泣く泣く断念せざるを得なかったんです。だから今回こそは、スティーヴンとあのシーンを物語に入れようと早い段階で決めていました」と振り返る。
本作ではさらに、ゾーラたちのミッションとは別に、もうひとつの軸となる物語が展開。海で遭難したデルガド一家が、偶然ゾーラたちと出会い、結果として禁断の島へ足を踏み入れてしまうのだ。そして彼らは、まさにそのTレックスと遭遇。なんと“泳ぐTレックス”に命を狙われるという、かつてないスリリングな場面が待ち受けている。
今回、そんな緊迫の瞬間を捉えた本編映像を解禁。ボートで逃げるデルガド一家に、Tレックスが水面を割って迫り、水中から襲い掛かる衝撃の映像が収められている。コープは「Tレックスはこのシリーズにおけるスターですからね。せめてチョイ役は必要でしょう。その点、あのシーンならTレックスの見せ場としても十分すぎるほどなんです」と自信をのぞかせる。シリーズ初期では観ることが叶わず、現代の技術によってついに映像化されたこの名場面を、迫力のスクリーンで体験したい。
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は公開中。
【動画】Tレックスが泳ぐ！ 『ジュラシック・ワールド／復活の大地』本編映像
1993年を皮切りに、壮大な世界観をスクリーンで構築してきた「ジュラシック」シリーズ。マイケル・クライトンの小説「ジュラシック・パーク」を、革新的な映像で映画化したスティーヴン・スピルバーグ監督による1作目はメガヒットし、特殊効果の新時代を切りひらいた。そこからフランチャイズは拡大を続け、3部作2組、全6作にわたるシリーズに発展。累計世界興行収入は9400億円以上を突破した。
コープへの打診があったのは、2022年に『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』で2度目の3部作の幕が完結した後のことだった。スピルバーグが自らコープに電話をかけ、「こういうものをもう一本作らないか」と声をかけたのだという。コープは「スティーヴンと一緒に物語を作り上げていくのはもの凄く楽しいです。腕がいいのは当たり前ですが、僕と波長もバッチリ合います」と、二つ返事で承諾したことを明かす。
そしてスピルバーグとコープは、物語の構成を開始。全てのシリーズを通して描かれてきた “生命は必ず道を見つける”というテーマに立ち返りつつ、『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』以降の世界がどのような状態になっているのかを想像しながら、自由に意見を交わしていった。
コープは改めてマイケル・クライトンの原作小説を読み返し、著者の科学的根拠などから「人類と恐竜はこのまま長くは共存できないだろう」というリアルな結論に行き着いた。そうした議論を重ねた末に、“恐竜が再び絶滅の危機に瀕している”という物語が生まれ、唯一彼らが生き延びられる場所があるとすれば、それは赤道直下の熱帯地域だという舞台設定が構築されていった。
本作ではそんな背景のもと、熟練の秘密工作員ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）が、心臓病に奇跡的な治療効果をもたらす新薬の開発のため、陸・海・空に生息する3大恐竜のDNAを確保するという極秘ミッションに挑む。彼女が精鋭チームを率いて向かうのは、初代「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した禁断の島だ。
スピルバーグとコープは、これまでの「ジュラシック」シリーズでは描かれなかったアクション・シークエンスを作った。実は、クライトンの原作小説には、コープが脚本を務めた最初の2作でやむなく断念したシーンが存在する。今回、スピルバーグとコープはそれを再現することを決意。それは、登場人物たちの目の前に、狩ったばかりの獲物を食べ終え、浅瀬でまどろむTレックスが現れるという印象的な場面だ。
コープは「マイケルの原作小説に登場するあの描写が、僕らは昔から大好きでした。当時、最初の映画でも盛り込もうとしていました。ところが、あの頃はCGで再現できるショットの数が限られていたうえに、テンポや予算の兼ね合いで泣く泣く断念せざるを得なかったんです。だから今回こそは、スティーヴンとあのシーンを物語に入れようと早い段階で決めていました」と振り返る。
本作ではさらに、ゾーラたちのミッションとは別に、もうひとつの軸となる物語が展開。海で遭難したデルガド一家が、偶然ゾーラたちと出会い、結果として禁断の島へ足を踏み入れてしまうのだ。そして彼らは、まさにそのTレックスと遭遇。なんと“泳ぐTレックス”に命を狙われるという、かつてないスリリングな場面が待ち受けている。
今回、そんな緊迫の瞬間を捉えた本編映像を解禁。ボートで逃げるデルガド一家に、Tレックスが水面を割って迫り、水中から襲い掛かる衝撃の映像が収められている。コープは「Tレックスはこのシリーズにおけるスターですからね。せめてチョイ役は必要でしょう。その点、あのシーンならTレックスの見せ場としても十分すぎるほどなんです」と自信をのぞかせる。シリーズ初期では観ることが叶わず、現代の技術によってついに映像化されたこの名場面を、迫力のスクリーンで体験したい。
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は公開中。