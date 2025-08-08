ROIROM本多大夢＆浜川路己が「anan」初登場でSPエディション表紙に！ 2人のカリスマオーラ＆内側に秘めた闘志に迫る
ROIROMの本多大夢＆浜川路己が、8月20日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2459号（マガジンハウス）に初登場し、スペシャルエディションの表紙を飾ることが決定。共に手を取り、夢への一歩を踏み出した彼らの今の想いを聞いたインタビュー、美しさの中にふたりの“確かな絆”を感じさせる儚くも、力強さの漂う新たな魅力を切り取ったグラビアで届ける。
【フォト特集】ROIROM、結成後初のイベント登壇！ ハプニング発生するもフォローし合う絆見せる
さまざまなオーディション経験を経て、アーティストとしての夢をもつ本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）によるユニット・ROIROM。今回は運命的な絆で結ばれ、仕事も夢もお互いへのリスペクトも…、さまざまな想いをシェアする彼らの「確かなカンケイ」をテーマに撮影。美しくもどこか情熱的で、力強さをまとった唯一無二のROIROMのカリスマオーラ＆その内側に秘めたアツい闘志に迫る。
美しさの中に漂うふたりの力強さと色気を表現する、2体の衣装を用意。まず最初に撮影をしたのはグレーのジャンプスーツ×エンジニアブーツ＋HIROMUはカーキのMA‐1を、ROIはカーキのシャツを合わせたミリタリー調のコーディネート。撮影前の衣装のフィッティング時から「いつもと雰囲気が違って、すごく新鮮！」と気に入った様子。そんな高いテンションのまま撮影はスタート。
ベージュの布を敷いたシンプルなセットの前で背中を合わせたり、互いの肩に腕を置いたりと、クールなポーズを次々にキメる2人。一通り撮影をした後、「次は“プリクラ風”の撮影で、2人の等身大の表情を切り取りたいです」と編集部からリクエスト。ベレー帽やサングラス、メガネなど、用意したおそろいの小物を渡すと、すぐにこちらの意図を汲み取り、先ほどまでとは一転、キュートな表情を量産。頭をコテンと同じ方向に倒したり、メガネをかけて顎に手を当てたり、某アニメのポーズをマネしたり…と、2人の新たな魅力を感じられるファニーなポージングの数々を披露してくれた。
次に撮影をしたのはオールブラックのスーツに身を包んだ、スタイリッシュなコーディネート。HIROMUは素肌にオーバーサイズのジャケットを羽織りセクシーに、ROIはナポレオンジャケットをチョイスしモードな印象に。そこに多量のパールのネックレスをまとった姿は、まさに2人の真骨頂ともいえる麗しさ。ポージングも息ぴったりで、神ショットを連発。
同じ衣装のまま、次はピンクの背景紙を敷いたセットへ。クールなソロショットを撮影後、2人の“運命的なつながり”を表現する赤い糸を互いの指に絡ませたカットの撮影を。最初は思うように動かない赤い糸の扱いに苦戦する様子もあったが、モニターを見ながら角度や見え方を把握し、徐々にその扱いに慣れていった2人。運命的なストーリーを紡ぐROIROMらしさの詰まった、幻想的でエモーショナルな“赤い糸カット”は伝説級の美しさを放っている。
ソロインタビューではQ＆A方式で、2人のプロフィール＆自己紹介を。「今までに励まされた相手の言葉は？」「アルバイト歴は？」「相手のトリセツは？」「演じてみたいジャンルは？」など気になる質問が盛りだくさんだ。
対談インタビューでは2人のこれまでの歴史などエモーショナルな思い出話はもちろん、今後の目標やファンに伝えたい想いなど、“未来”に関する話もたっぷりと聞いた。2人での活動ならではの難しさとして“ぶつかること”を挙げつつも、「クリエイティブ面でのディスカッションは、むしろいいことだと思う」と語るHIROMUとROI。強い信頼関係で結ばれたROIROMだからこそ紡がれる、ポジティブなメッセージが記されている。
今回の特集「シェアする暮らし2025」内には、ROIROM×マキアージュの特別コラボ企画も掲載。お互いのメイクをプロデュースするメイク企画に加え、ルームシェアをイメージしたワチャワチャカットも。いままで見たことがないROIROMの表情を見ることができる。スペシャル動画も公開予定だ。
「シェアする暮らし2025」特集では、ビューティー、ファッションなどさまざまなジャンルごとに「これいいよ！」なコト・モノをリサーチ。美容は吉田朱里、ファッションは俳優の花瀬琴音とスタイリストの伊藤信子、フードではぼる塾の田辺智加に、みんなと情報をシェアし合い、自分自身をアップデートしていくことの醍醐味も聞いた。CLOSE UPにはSUPER EIGHTの丸山隆平、JO1の白岩瑠姫が登場する。
通常版の表紙は櫻坂46。表紙メンバーのスペシャルグラビアとフォトカードに加えメンバー全員がアンケートで参加。メンバーの今気になることをシェアしてくれた。さらに四期生は全員でのグラビアに初挑戦。浅井恋乃未がハンサムなスーツ姿で魅せるIt GIRL Special企画も。
通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2459号スペシャルエディションは、マガジンハウスより8月20日発売。定価950円。
