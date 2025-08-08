韓国発のバッグブランド「OSOI」って知ってる？新宿＆渋谷にオープンする日本初店舗は絶対に行きたい…！
韓国・ソウル発バッグブランド「OSOI（オソイ）」の日本初となる実店舗が、2025年9月17日（水）、ルミネ新宿 ルミネ2にオープン。
9月19日（金）には、渋谷PARCOにも店舗が誕生します。
洗練された空間で、OSOIの世界観に浸りながら、お買い物を楽しんじゃいましょう。
韓国発バッグブランド「OSOI」が日本初の実店舗をオープン！
聖水（ソンス）に本店を構える「OSOI」は、2016年にオーナー兼クリエイティブディレクターのHee Jin Kang （ヒージン カン）氏によって設立されたブランド。
ユニークなフォルムと適度な遊び心を感じるデザインが特徴で、エッジの利いた、上質なバッグがそろいます。
コンパクトでおしゃれな見た目だけでなく、使い勝手のよさと、高い収納力も魅力なんですよ。
2025年2月、「UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）」一部店舗に常設コーナーが登場したことなどで、日本内でも人気が上昇中。このたび待望の日本実店舗が、新宿ルミネと渋谷PARCOに誕生します。
まるでギャラリー。新宿＆渋谷に誕生する印象的な空間
OSOI SHINJUKUイメージパース
控えめながらも印象的なディテールが施された内装は、機能と美の調和を追及する「OSOI」の哲学が反映されているのだとか。
OSOI SHIBUYAイメージパース
店舗は、“時を重ねたディテールと現代的な目的が融合する空間”をコンセプトとして設計されたそうですよ。
ひとクセありの普段使いしやすいバッグがずらり
「OSOI」のラインナップから、一部アイテムをご紹介。
「OSOI PECAN BROT バッグ」（税込4万700円）は、ころっとした愛らしいシルエットです。
間口ががま口になっていて、ものの出し入れがしやすいのもグッド。
ベルトのバックルで長さを調節すれば、クロスボディやウエストバッグとして、幅広いシーンにマッチしますよ。
「OSOI BOAT MINI バッグ」（税込4万4000円）は、トップハンドルのクラシックなデザイン。
コンサバにもモードにも合わせやすい、ドクターズバッグです。
ストラップ付きで、クロスボディとしても使えるから、カジュアルシーンにも活躍しそう。
「OSOI EGG MINI バッグ」（税込4万700円）は、サイドの金具がポイントのミニマルなバッグです。
持ち手の長さが調節可能で、ハンドバッグと肩掛けの2WAYで使えますよ。
チャックで開閉できるので、荷物をしっかり収納できるのもいいですね。
「OSOI」の定番モデルTONI MINIにスタッズをあしらった新作「OSOI TONI MINI STUD バッグ」（税込5万2800円）は、小さめのサイズ感で、貴重品を持ち運ぶのにちょうどよさそう。
カーヴィーな形状のバッグは、今トレンドの人気スタイルです。
「OSOI」の店舗オープンが待ちきれない〜！
「OSOI」の日本初となる実店舗は、ちょっと先の2025年9月中旬オープン。
シンプルすぎないデザインで使い勝手のいい、高級感のあるバッグがそろっているから、ぜひ足を運んでみてくださいね。
OSOI SHINJUKU（OSOI 新宿）
場所：ルミネ新宿 ルミネ2 2F（東京都新宿区新宿3-38-2）
オープン日：2025年9月17日（水)
OSOI SHIBUYA（OSOI 渋谷）
場所：渋谷PARCO 4F（東京都渋谷区宇田川町15-1）
オープン日：2025年9月19日（金)
ユナイテッドアローズ公式オンラインストア
https://store.united-arrows.co.jp/
参照元：株式会社ユナイテッドアローズ プレスリリース
