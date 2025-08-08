『スター・トレック』最新作『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』配信決定！特報＆ビジュアル解禁

全世界で愛される史上最大のスペース・エンタテインメント『スター・トレック』。そんな『スター・トレック』シリーズが60周年を迎える記念すべき2026年に、シリーズ初の若者のキャラクターに焦点を当てた最新作『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』がParamount+にて独占配信されることが決定！

併せて新進気鋭のZ世代キャストが新キャラクターを熱演する特報とティザービジュアルが解禁となった。

来年は『スター・トレック』60周年！世界に影響を与えたスタトレに今ハマろう！ 1966年にアメリカでの放送が開始された『スター・トレック』 … 来年は『スター・トレック』60周年！世界に影響を与えたスタトレに今ハマろう！

『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』概要

次世代の『スター・トレック』は無限の夢・甘い恋・未知の冒険を描く青春物語

何世代にも渡り世界中に大きな影響を与えてきた半世紀を超える歴史を持つ『スター・トレック』は、未来の宇宙を舞台に、宇宙船に乗り込んだ多様な種族のクルーが平和と探査を目指して冒険する物語。

その最新作である『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』では、未知の冒険に繰り出す屈強な宇宙艦隊の士官を養成する機関“スターフリート・アカデミー”を舞台に、大志を抱いた若者たちの冒険と青春が描かれる。



アカデミーの士官候補生役には、ハリウッド注目のZ世代俳優たちが集結。

不本意ながらアカデミーに入学し、生い立ちに複雑な事情を抱えた孤児カレブ・ミア役には、サンドロ・ロスタ。医療士官を目指すクリンゴン人の青年ジェイデン・クラッグ役にはカリム・ダイアン。

“カスクアン”という新種族のホログラムで通称“サム”と呼ばれ、初のホログラムの候補生としてアカデミーに入学したアクリメーション・ミル役にはケリス・ブルックス。裕福な惑星で生まれ、周りの期待を背負いライバルの候補生と激しく競争するダレム・レイミ役にはジョージ・ホーキンス。“ダル＝シャ”と呼ばれるシリーズ初登場の種族であるジェネシス・ライス役はベラ・シェパードが演じる。

新進気鋭の若手俳優たちが紡ぐ次世代の『スター・トレック』の物語に是非ご期待いただきたい。

さらに本作には『Mr.インクレディブル』のイラスティガール役で知られ、『ピアノ・レッスン』ではアカデミー賞とゴールデングローブ賞、カンヌ国際映画祭で女優賞を総なめしたホリー・ハンターも出演。彼女は宇宙艦隊の訓練艦“USSアテナ”の艦長兼スターフリート・アカデミーの学長であるナラ・アークを演じ、若手俳優を支える名優の演技にも注目だ。

『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』特報

解禁となった特報では、アーク艦長が銀河中から集められた最高峰の人材たちをスターフリート・アカデミーに迎え入れる様子で幕を開ける。



憧れの場所に入学した士官候補生たちは、“希望”と“夢”を胸に仲間たちと宇宙艦隊の士官になるべく厳しい訓練に身を投じていく―。時に仲間たちとぶつかりながらも種族を超えた友情を育み、夢に向かって進む中で恋心を抱く候補生たちも現れ、シリーズ初の若者の焦点を当てた物語らしい甘酸っぱい青春が描かれる。

そして映像ラストには、『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』で2度目となるゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞した経歴をもつポール・ジアマッティが演じる本作のメインヴィラン ヌス・ブラカも登場。

アカデミーの候補生の一人と因縁の過去を持つヌス・ブラカがもたらす予想外の脅威とは？ 際限ない夢を抱く候補生は、かつてない未踏の地への冒険の果てに未来を掴み取ることができるのか！？

スター・トレック最新作『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』は2026年にParamount+にて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.