過去最高のシーズン！？『シカゴ P.D.』シーズン11についてキャストが語る

己の正義を貫く刑事ハンク・ボイト率いるシカゴ警察21分署特捜班の活躍を描く大ヒットポリス・アクション『シカゴ P.D.』のシーズン11が、8月8日（金）22：55よりアクションチャンネルにて日本初上陸！ それに合わせてキャストたちのコメントをお届けしよう。

シーズン11では、銃撃を受けて半年間のリハビリを終えたルゼックが特捜班に復帰する一方、自身の警察官としてのあり方に疑問を抱いたアプトンがある決断を下す。そして、シーズン後半では連続殺人犯とボイトとの緊迫の闘いが描かれる。

『シカゴ P.D.』シーズン11キャストコメント

ラロイス・ホーキンズ（ケビン・アトウォーター役）

ファンのみんなに続きを見てもらえるのが楽しみだ。それだけ嬉しいのさ。

臆することなく言えるんだが、シーズン11は過去最高のシーズンになるだろう。これだけ長く続いていると、過去シーズンを超えるのは難しい。その上、今シーズンは（脚本家組合、俳優組合のストライキにより撮影開始が遅れたことから）通常よりも短い。でも、だからこそいいんだ。間違いないだろう。（クリエイターの）ディック・ウルフは上しか目指さないからね。

マリーナ・スコーシアーティ（キム・バージェス役）

（前シーズンから）だいぶ間が空いたわね。その間、編み物をたくさんしたわ。「再開はいつ？」とファンに聞かれるたびに答えられずにいた。でもこれでやっと言える。私もホッとしてるわ。

シーズン10の最終話は、パトリック・ジョン・フリューガー演じるアダム・ルゼックが血を流し床の上に倒れて終わったと思う。ある捜査に深く関わりすぎたからよ。彼が助かるのか分からないままね。私の口からは何も言えないけど、私の役にとっては大きな転機となるわ。もし助かるのなら彼は仕事に復帰できるのか、助からないのならバージェスは前に進めるのか。ルゼックは彼女にとってこの10年、欠かせない存在だったからよ。

シーズン11のバージェスは今までとは違うわ。これまでより強くなったと感じるはず。もちろん今でも十分に強いけどね。0から60ではなく30から100へとパワーアップよ。その変化は、彼女の生き方にも署内での活躍にも表れる。自信がついた証拠ね。彼女がどのように変化していくか、楽しみだわ。

（新シーズンの見どころは）シーズン11第3話のラストね。ストーリー自体が最高なの。バージェスの回なんだけど、こんな脚本は初めて読んだわ。目が離せない内容だし、結末にはぶっ飛ぶはずよ。誇張じゃないわ。

トレイシー・スピリダコス（ヘイリー・アプトン役）

やっと戻ってこられて嬉しいわ。早くファンに新シーズンを届けたいわね。

シーズン10では、ジェイ（・ハルステッド）が彼女のもとを去ってしまい、アプトンは傷ついて落ち込むの。忘れるために捜査に没頭するんだけど、その黒幕が実は…部長の息子だったのよ。そしてルゼックが潜入捜査中に撃たれる、そこで終わったわね。ほかにもいろいろと起きたわ。今のは大まかな流れでしかない。

続くシーズン11の第1話で、アプトンは危機介入チームの研修を受けることになるの。でも、チームを率いる臨床医と衝突してしまう。（久しぶりの撮影再開は）休み明けの学校に似てるかもね。“元気だった？ 夏休みは何してた？”みたいな感じで、みんなとの再会は嬉しいわ。

『シカゴ P.D.』放送情報

■『シカゴ P.D.』シーズン11（全13話／字幕版）

…8月8日（金）22：55スタート 毎週金曜日 22：55〜

★見逃しオンデマンド配信あり（期間限定）

※番組配信期間・シーズン・エピソード等、詳しい内容はご契約先のプラットフォームにてご確認ください

※二ヵ国語版は11月放送予定

（海外ドラマNAVI）

