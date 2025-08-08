X（旧Twitter）で話題になっているのは、庭で過ごしていた柴犬さんのお姿。何気なく写真を撮影したところ、とらえられたまさかの衝撃的な光景は記事執筆時点で39万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：何気なく『庭で遊ぶ犬を撮影した』結果→もはや謎の生物にしか見えない】

庭で遊ぶ犬の写真を撮った結果…

Xアカウント『@shiba_rin1107』に投稿されたのは、柴犬「鈴（りん）」ちゃんのお姿。

この日、自宅のお庭でのんびりと過ごしていたというりんちゃん、その後ろ姿を何気なく撮影したところ…思いがけず、『謎の生き物』と化したお姿が激写されることとなったというのです。

『謎の生き物』まさかの衝撃的な光景に反響

しっぽに埋まるようにして半分隠れたお顔、見えるおみ足はきちんと4本あるものの…1本はなぜそこから…？と思ってしまう場所から見えており、一体どのような体勢なのか、一瞬では理解できないようなお姿をしていたというりんちゃん。

どうやらりんちゃんは、しっぽの付け根が痒かったのか、お口でカミカミしていた模様。ぐるんと後ろを振り返るようなその姿勢は、多くの人々を驚かせることとなったのでした。

この投稿には「目の錯覚がｗｗ」「一瞬どうなってるのか分からなかった」「見事に尻尾に顔がハマってる」「柔らかいんですね～！」「かわいいｗ」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し柴犬姉弟の日常

2017年11月7日生まれのりんちゃんは、ちょっぴり食いしん坊で甘えん坊、ニコニコ笑顔が素敵な女の子。

2019年9月25日生まれの「龍之介（のすけ）」くんという弟の存在も。のすけくんは、飼い主さんのゴミ捨てにも一喜一憂してしまうほど、甘えん坊さんなのだとか。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすりんちゃん、のすけくんのお姿は日々柴犬の魅力や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shiba_rin1107」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。