「お身体をご自愛ください」は言葉が重複していて間違い!?／毎日雑学
■「お身体をご自愛ください」は言葉が重複している
メールや手紙の結びとして「ご自愛ください」はよく使われる言葉です。「自愛」の意味は 「自分を大切にすること。自分の健康状態に気をつけること。現代では、『御自愛』の形で、手紙の末文などで相手に向けて用いることが多い。」(デジタル大辞泉)
ということは「ご自愛ください」だけで「あなた自身のお身体を大切になさってください」という意味で、「お身体ご自愛ください」は「身体」を2回重ねている二重表現という間違いになります。
「時節柄、どうぞご自愛くださいませ」
「季節の変わり目です。どうぞご自愛のほどお祈り申し上げます」
※尾形がよく使う言葉
「お忙しいことと存じますが、どうぞお身体おいといくださいませ」
「おいとい(厭う)」は、かばう・いたわる・大切にする、との意味があり、かな文字のほうが柔い印象でニュアンスが伝わります。
また、「お身体」と「お体」、どちらも使えるのですが、意味を考えて使うことが大切です。「体」は主に肉体を、「身体」は心身を表しています。
■■そのほかのよくみる二重表現
✕連日暑い日が続く→◯暑い日が続く
✕犯罪を犯す→◯罪を犯す
✕受注を受ける→◯受注がある／注文を受ける
✕後で後悔する→◯後で悔やむ／後悔する
✕内定が決まる→◯内定する(した)
✕過半数を超える→◯過半数に達する／過半数を占める
✕返事を返す→◯返事をする
このほかにも二重表現はたくさんあります。続くとはだらだらとした印象になり、稚拙な文章に感じてしまいます。二重表現を把握し、意識して文章を見返えしましょう。スッキリ文章へ！
文＝尾形圭子
尾形圭子
株式会社ヒューマンディスカバリー代表取締役
キャリアカウンセラー／人材育成講師／僧侶
航空会社と企業の人事部門を経て2004年に会社設立。ビジネスマナー、コミュニケーション、クレーム対応などの研修・講演活動を行うほか、福祉事業所や病院でホスピタリティを活かした「寄り添いの接遇」を指導。「言葉に心をのせて」を大切にしている。
著書は「一生使える電話のマナー」(大和出版)「すぐに役立つ大人のマナーブック」(JAグループ出版)など30冊以上。
