あるわんこと男性の感動的な物語が、YouTubeチャンネル「千成チャンネルラブストーリー」で紹介されています。投稿は記事執筆時点で838万再生を突破、「救ってくれてありがとう」「胸が熱くなりました」「子犬の賢さと生命力を感じました」などのコメントが寄せられています。

【動画：バイクで林を走行中に『捨てられた子犬』を発見…衝撃的な出会いと『まさかの展開』】

林の中で子犬を見つけた！

投稿主さんが、数年前にバイクで撮影に出かけたときのこと。意気揚々とカメラを回し始めますが、運の悪いことに近くの公園で芝刈りが始まってしまいました。静かな場所で撮影したかった投稿主さんは、林の中へとバイクを走らせます。

獣道をゆっくり走っていると、道端から何か小さなものが駆け寄ってきたそうです。思わずバイクを止める投稿主さん。足元までやってきた小さなものを見てみると、なんと子犬だったのです。

やっぱり面倒見られない…

投稿主さんは、優しく声をかけながら子犬を抱き上げました。しかし、そのお腹を見て無言になってしまったといいます。子犬のお腹は、ダニに噛まれてブツブツになっていたのです。

一度子犬を地面に降ろした投稿主さんは、まるで自分を納得させるかのように、自身がアパートに住んでいることを思い出します。ペット不可の住まいでは、子犬を連れ帰ったところで飼うことができないのです。

子犬を置いて先へとバイクを走らせた投稿主さんですが、ふつふつと湧き上がる愛情と良心に背くことはできませんでした。子犬の元へと戻り、リュックサックの中に入れ、一目散に実家へ向かったそうです。

現在の2人の様子に感動

そして時は過ぎ、現在…。なんと、ラブちゃんは立派な成犬になって投稿主さんとドッグランに行っていました！

なんでも、あの日実家に行ってみると、犬を亡くしたばかりの親戚が子犬を気に入ってくれたとのこと。「ラブ」ちゃんという名前をつけ、家族として迎えてくれることになったのでした。

投稿主さんも、頻繁にラブちゃんに会いに行ってその様子をYouTubeチャンネルにアップしているといいます。投稿主さんとフリスビーをしながらニコニコ笑顔のラブちゃんからは、幸せな犬生を送っていることがひしひしと伝わるのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「あんた、カッコ良すぎるぜ」「命を繋いでくださってありがとう」「どうか主様とこの子に幸ありますように」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「千成チャンネルラブストーリー」には、ラブちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。現在の姿をもっと見たい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「千成チャンネルラブストーリー」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。