J1アビスパ福岡は9日、アウェーで川崎と対戦する。6日の天皇杯4回戦で鹿島と延長まで120分を戦ってから中2日。規定により天皇杯に出場できなかったFW碓井聖生（24）がチームを救う活躍を目指す。

天皇杯は今年、前所属のJ2富山で出場しているため、福岡での出場資格がない。そのため、碓井にとって川崎戦は7月27日の浦和戦以来、約2週間ぶりの公式戦となる。チームメートは激闘を終えて間もなく、疲労困憊の中、休養十分の自身にかかる期待は痛いほど分かっている。

「勝利のためには自分が点を取って、チームを楽にできるかというところだと思う。周りに比べてフレッシュな分、自分が守備と攻撃でどれだけ貢献できるか。チームを助けるプレーを増やしたい」

6月に福岡に加入し、デビュー戦となった6月22日の新潟戦（ベスト電器スタジアム）でJ1初ゴールをマーク。その後は惜しい場面はあるものの、無得点が続いている。J2とJ1の違いについて、碓井は「簡単にシュートを打たせてもらえない。自分がポジションを取りたいところに相手がいて、ゴールにつながりそうなスペースを消してくる」と語る。「ゴールは常に意識しているし、前回（浦和戦）、1対1を外したので、練習でも1対1を取り入れるようにはしている」と、レベルアップを目指してトレーニングに励む日々だ。

ここまで対戦した神戸、浦和などと並び、次戦の川崎もJ1屈指の強豪。「止めて、蹴るという基礎のレベルが高い」と、個々の技術の高さを感じている。決して簡単な状況でも、相手でもない。それでも、ストライカーに一番求められるのはゴール。難敵から得点を奪い、チームをリーグ戦4試合ぶりの勝利に導く。（伊藤瀬里加）