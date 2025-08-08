8月7日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、視聴者から寄せられた悩みに答えるコーナーが展開された。

【映像】「体だけの関係の相手はいるが…」悩みを吐露する32歳独身女性

「元カレと別れて2年、マッチングアプリ経由で15人以上と会ってきて、今となっては付き合うことに対する意味を見出せずにいます。体だけの関係の相手はいるのですが、やってることはカップルとほとんど変わらずで、結婚願望もないので、でもこのままでもいいと思っていません。抜け出す方法はあると思いますか」という相談が寄せられた。

ビデオ通話で登場した相談者のりささん（32歳）は、「元彼と別れたのが2年前ぐらいで、LINEをブロックされてそのまま終わった」と経緯を説明。「そっからもう誰かと付き合うっていうことにちょっと恐怖とかもあったり、でも寂しいから」とマッチングアプリを始めたが、「会っても関係が続かない、ほとんどがワンナイト的な感じで終わっちゃって」と現状を吐露した。

その中で「ある男の人と、すごい何回も会うような感じになって、ご飯で飲みに行って、で、彼の家泊まっても、次の日の夜まで一緒にいる」関係が続いているという。「フレンドなのかなんなのかわかんないけど、ずっと一緒にいるみたいな関係が続いてて。それがちょっと今癖みたいな感じになっちゃってて」と告白した。

しかし「年齢的にも、なんかこれずっと続けててもな、みたいなところもあって、抜け出したいと思ってるんですけど、でも、結婚願望がないですね。だから、どうしたらいいんだろう」と悩んでいるという。

これに対しRIHOは「今自分がしてることに対して、罪悪感とか、悲しい気持ちになっちゃうとかだったら、私は抜け出した方がいいって思うんですけど、そこはどうなんですね？」と質問。りささんは「あんまりそういったのはないんですけど。やっぱり周りに、どう思われてるんだろうみたいな。付き合ってる関係でもないし」と周囲の目を気にしていると答えた。

ぺえは「本気で彼氏が欲しいとか、結婚がしたいっていう、そのタイミングが、りささんの本当のタイミングなのかなって思う」と指摘。「今はその願望がちょっと薄いりささん」に対して無理に解決策を提示しても響かないのではないかと分析した。

稲田も「別に結婚願望がないんだったら、私はこのズルズルはあかんことと思わないんですけど」と同意。「結婚したいなと思ったら、結婚相談に切り替えたらいい」とアドバイスした。さらに稲田は「私、これ、『フリータイム』って呼んでいいと思うんですけどね。あかんと思わないというか、全然恥ずかしいことじゃない」と肯定的な見方を示した。

ぺえも「私たちが今できることは、りささんが今置かれてる状況は、何も別に後ろめたいことではないよっていうのは、そこを今は伝えたい」とコメント。

りささんは「やっぱり周りにそう言ってくれる方がいなくて、『関係にけりをつけた方がいいんじゃないか』みたいな意見の人がやっぱり多かった」と周囲の反応を明かし、「新しい見方ができてよかった」と安堵の表情を見せた。

最後にぺえは「いいと思う。もう気持ちよければいいんじゃない？いっぱい気持ちよくなれる時に気持ちよくなれば私はいいって思う。いろんな意味でね」と、りささんの現状を全面的に肯定するコメントで締めくくった。