¡Ø¥×¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥Ã¥Ý¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¥´¥ß¥é¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥ó¡Ù
8·î15Æü(¤¤ó¤è¤¦¤Ó)¤´¤¼¤ó10:55¡Á11:25¤Û¤¦¤½¤¦¡Ø¥×¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥Ã¥Ý¤Á¤ã¤ó¡Ù
¡¡¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤À¤¤¤¹¤¤Ê¡¢¥×¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥¨¥¯¥ì¥¢¤µ¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¡¢¤¢¤«¤Á¤ã¤ó£Ó£Ì¤Î¡¢¥Ý¥Ã¥Ý¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤Ê¤«¤è¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡¡¥×¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥¨¥¯¥ì¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥Ý¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¤«¤Ã¤³¤¦¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ò¡¢¤µ¤¬¤·¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡ª
¤Û¤«¤Ë¡Ä¡Ø¥´¥ß¥é¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥ó¡Ù
¡¡¤ª¤·¤í¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¡¢¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥´¥ß¥é¡£¥¤¥ä¤Ê¤æ¤á¤ò¤ß¤Æ¡¢¤Í¤à¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥«¥Ð¤ª¤¯¤ó¤¿¤Á¤È¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥ó¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¡¢¤â¤é¤¤¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ø¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡ª