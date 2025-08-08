旦那さんが何もしてくれないと、自分で頑張るしかありませんよね。しかし、それが子どもに悪影響を及ぼすこともあるようで？ 今回は、あるお母さんが「育児失敗したかも」と思ってしまった出来事をご紹介します。

女性は男性より力がない？

「うちの夫、男性だけど力がなくて。スーパーの買い物の荷物を持たせたらすぐに『指が痛い』って文句を言うし、子どもが1歳の時点で『重くて抱っこできない』って言ってくるし。グチグチ言われるのが嫌で、次第に夫には頼らなくなりました。

買い物に行ったら、私が荷物を持って子どもも抱っこして、夫がその後ろを手ぶらでついてくるっていう状態……。私より握力あるくせに。私だって体力があるタイプじゃないけど、旦那がこんな感じなので強くならざるを得なかったんです。

そんな環境で育ったからか、高校生になった息子は『女性は男性より力がない』ということを理解できないようです。『女の子を守ってあげないとダメだよ』と言っても、『男女平等なのに？』『女だけズルくね？』とバカにしてきます……。

ある日、文化祭の準備で買い出しをしている息子を偶然見かけました。息子は小さなレジ袋を1個だけ持ち、女の子が大きな段ボールや重そうな荷物を持っているのに無視。子育て失敗したなって思いました……。このまま大人になって誰かと結婚したら、うちの夫みたいになりそうで怖いです……」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2025年6月）

▽ お母さんだけが重い荷物を持ってお父さんは手ぶらって、男女平等どころかかなり不平等だと思うのですが……。身体的に男女で差があるのは当然。だから力がある方がサポートする……という考えが理解できないのでしょうね。このまま結婚したら、奥さんに家事も仕事も育児もさせそうです……。早めに軌道修正できればいいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。