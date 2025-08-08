8ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¡¡°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¡¡½©ÅÄ
¸©Æâ¤Ï¡¢8ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ1»þ´Ö¤Ë30¥ß¥ê°Ê¾å¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Ç½Âå»Ô¤È¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Î°ìÉô¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¡¢³ÆÃÏ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î¹ç¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë39.5¥ß¥ê¡¢ÀçËÌ»ÔÅÄÂô¸Ð¤Ç33¥ß¥ê¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç32¥ß¥ê¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£
ÅìËÌÃÏÊý¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤Ë¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢½©ÅÄ»Ô¤È¸Þ¾ëÌÜÄ®¡¢¾å¾®°¤¿ÎÂ¼¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç½Âå»ÔÆó¥Ä°æÄ®¤ÎÂùÀîÃÏ¶è¤ÈÅÄÂåÃÏ¶è¡¢¸Þ¾ëÌÜÄ®¤ÎÆâÀîÃÏ¶è¤ÈÉÙÄÅÆâÃÏ¶è¤Ë¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£