¡¡£¸Æü¸áÁ°¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£¹·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÄ¹´üºÄÁê¾ì¤Ï²¼Íî¡Ê¶âÍø¤Ï¾å¾º¡Ë¤·¡¢±ßºÄÁê¾ì¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤Î·ë²Ì¤¬ÄãÄ´¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢ºÄ·ô¼ûµë¤ò½ä¤ë·üÇ°¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï£¸ÆüÄ«¤ËÆü¶ä¤¬£··î£³£°～£³£±Æü³«ºÅÊ¬¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¤ò¸øÉ½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£³ô¹â¤Î¿Ê¹Ô¤âºÄ·ôÇä¤ê¤òÂ¥¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£¹·î¸Â¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£¸Á¬°Â¤Î£±£³£¸±ß£µ£·Á¬¤Ç¸áÁ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·È¯£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤Ï¾å¾º¤·¡¢Æ±£°¡¥£°£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤£±¡¥£´£¹£°¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
