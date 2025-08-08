サイオス<3744.T>は大幅続伸している。７日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を７０００万円から２億２０００万円（前期比６．３倍）へ、純利益を１億円から２億円（同４３．１％減）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は１９０億円（前期比７．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、上期決算が企業のＩＴ投資の堅調な需要を捉えて営業損益が大幅黒字転換したことや、販管費が計画を下回ったことなどから、通期予想を引き上げるとしている。



同時に発表した６月中間期決算は、売上高９４億８６００万円（前年同期比１９．６％減）、営業利益１億７９００万円（前年同期１８００万円の赤字）、純利益１億１９００万円（前年同期比５．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS