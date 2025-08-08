デジハＨＤが朝高後値を消す、４～６月はスイッチ２追い風に営業利益が２．４倍も デジハＨＤが朝高後値を消す、４～６月はスイッチ２追い風に営業利益が２．４倍も

デジタルハーツホールディングス<3676.T>は朝高後に値を消している。同社は７日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高が前年同期比４．６％減の９３億８０００万円、営業利益が同２．４倍の７億７００万円となっており、朝方は好感した買いが優勢だったものの、過熱感を警戒した売りが膨らんだ。



売却した子会社の連結除外の影響により減収となった一方、ゲームやアミューズメント機器などのデバッグサービスを提供するＤＨグループ事業は収益性が高い国内デバッグサービスで２ケタ増収を達成。新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」の発売が追い風になった。システムテストなどに取り組むＡＧＥＳＴグループ事業も増収となり、セグメント損益も黒字に転換した。



出所：MINKABU PRESS