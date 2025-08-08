＜動意株・８日＞（前引け）＝木徳神糧、加賀電子、電子材料 ＜動意株・８日＞（前引け）＝木徳神糧、加賀電子、電子材料

木徳神糧<2700.T>＝上値追いに拍車。物色の矛先が向かいカイ気配となっている。７日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１７７０億円（前期比４８．７％増）へ、営業利益を４０億円から７７億円（同３．２倍）へ、純利益を２８億円から５４億円（同３．１倍）へ上方修正し、あわせて中間配当予想を５０円から１００円へ、期末配当予想を２０円（株式分割前換算１００円）から５０円（同２５０円）へ引き上げたことが好感されている。上期において、グループの主力である米穀事業で、国産米の需給バランスが大きく崩れたことを受けて家庭用を中心とした強い引き合いがあり、販売が想定を上回るペースで推移したことが業績を押し上げる。また、政府備蓄米に関しても全国にある精米工場をフル稼働させ、グループの総力を挙げて全国に届けたことや、原材料価格の変動に対して販売価格への適時かつ適切な反映に努めたことも寄与する。



加賀電子<8154.T>＝マド開け急伸。７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５３００億円から５７４０億円（前期比４．８％増）へ、純利益を１６５億円から２４２億円（同４１．７％増）へ上方修正すると発表した。同業の協栄産業<6973.T>の完全子会社化に伴う影響を織り込んだ。また、配当予想について従来の普通配当１１０円に特別配当１０円を上乗せし年１２０円とする方針も示しており、好感した買いを呼び込んでいる。あわせて、取得上限４９２万株（自己株式を除く発行済み株数の９．４％）の自社株買いを実施すると発表した。政策保有株縮減の観点から既存株主が売却の意向を示したため。８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で４９１万７４００株を取得した。



日本電子材料<6855.T>＝大幅高で新高値。同社は７日取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２５．０％増の１４億７５００万円となり、上半期計画の１６億５０００万円に対する進捗率は８９．４％となった。売上高は同８．９％増の５４億３７００万円で着地。高付加価値製品の売り上げが伸びたほか、国内工場の稼働率や生産効率の向上などが寄与した。なお、上半期及び通期の業績予想については従来計画を据え置いている。



