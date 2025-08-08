〈「看護師なんてありえない」成績の上がらない娘に激怒して“足に熱湯をかけた”ことも…学歴コンプレックスの末に娘に殺害された母親（享年58）の“教育虐待”とは？（平成30年）〉から続く

「もし、あんたが看護師になるなら、病院に行って荒らしてやる。病院にいられなくなるようにしてやる」

【衝撃画像・・・・】「どこにでもいそうな子」がなぜ？ 母親をバラバラにした『医学部9浪の娘（31）の画像』を見る

2018年1月20日、教育虐待を続ける母親を殺害した当時31歳の女性。鉄パイプによる殴打、厳しすぎる監視など、彼女が殺害に至るまでに経験した“壮絶な虐待”とは？ 我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。（全4回の3回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「囚人のような暮らしだった」

のぞみは何も言い返せないまま翌年のセンター試験を受験。結果はさんざんで、このまま同大学医学科に出願しても足切りされるのは明らかだった。激怒した母は娘の携帯電話を没収し、鉄パイプで殴打したうえで、今回は京都大学医学部保健学科（当時）を受験し、翌年また滋賀医科大学医学部を目指すよう強要。果たして、京都大学も不合格となるも、しのぶさんは親族らへの面子で合格したと嘘をつき、娘にもそれを強いた。ちなみに、のぞみは高校時代、自分を束縛する母から逃げるため教師の家などへ3度家出しているが、全て連れ戻され激しい虐待を受け、後に「囚人のような暮らしだった」と振り返っている。

浪人して医学科を再受験するという母の意向とは別に、のぞみは看護学科への進学を希望し、独断で就職試験を受け、会社勤めをしながら受験費用を稼ごうと考える。が、未成年であったことから会社側は保護者の同意を得るため、母しのぶさんに連絡。初めてこの事実を知った彼女はその場で採用を断り、のぞみに浪人生活を送らせる。

以降、母は自室ではなく、監視がきくリビングで勉強するよう命令。風呂も一緒に入ることを無理やり納得させた。就寝以外、1人きりの時間を与えないためだ。のぞみは自分の学力で医学科合格は不可能とよくわかっていた。

が、母の強い希望で滋賀医科大学医学部医学科を毎年受験し、そのたびに不合格となる。それでもあきらめない母にのぞみは精神的に追いつめられ、20代前半までに何度も自ら命を絶とうと考える。が、自殺を実行する勇気はなく、彼女が取った行動はまたも家出。派遣会社に登録し自立を目指した。しかし、そこに母が雇った探偵が現れ家に連れ戻された。

結局、浪人生活は9年間に及ぶ。その間、成績は上がらず医学科の受験も全て失敗。しのぶさんは「あんたなんか産まなきゃ良かった」とまで口にし、機嫌が悪いときは殴る蹴るの暴行を繰り返した。

「不合格なんて信じられない。この嘘つき！」

2014年、27歳のとき、のぞみは滋賀医科大学医学部看護学科に合格を果たす。医師になる夢は母も数年前からあきらめていたが、将来は助産師になるよう命じる。その偏見に驚くが、看護師は患者の汚物処理を行うなど下級の職と捉えていたらしい。それでも、のぞみは3年から助産師課程に進むことを約束する。

大学入学後、母の干渉や束縛は和らぎ、親子関係も少しずつ改善。2人で旅行するまでになる。初めて体験するキャンパスライフも楽しく、のぞみにとっては、遅すぎながらも幸福な日々だった。が、それは2016年末に崩れる。助産師課程に進む試験に落ちたことで、母の怒りが再燃したのだ。「不合格なんて信じられない。この嘘つき！」と罵倒するしのぶさんに、のぞみは「でも、進級にするにつれ手術室看護師になりたいと思うようになった」と自分の意思を素直に話した。しかし、母がそれを受け入れることはなく、卒業後は助産師になることを改めて約束させられ、日々が過ぎていく。

2017年11月のある日、31歳で大学4年生ののぞみは悩んでいた。先日、母に受けさせられた助産師学校公開模試の結果がD判定だったからだ。母が激怒することは明らかだった。が、実は同年7月、のぞみは滋賀医科大学附属病院の看護師試験を受け採用内定をもらっていた。自分は本気で看護師になりたい。この機会を逃したくない。

必死に説得するのぞみに、母親は吐き捨てた。

「あんたが看護師になるなら…」

「また約束を破ったな。看護師にしかなれないようなやつと旅行なんかするんじゃなかった。もし、あんたが看護師になるなら、病院に行って荒らしてやる。病院にいられなくなるようにしてやる」

そして、助産師学校に不合格になっても、看護師の職には就かず再受験する旨の「始末書」を記すよう強要。のぞみが泣く泣く承諾すると、以降、しのぶさんは娘に勉強を続けるよう命じ、普段の生活への干渉、監視をエスカレートさせていく。

〈「どちらかが死ななければ終わらなかった」“医学部9浪の娘”が“虐待を止めない母”をバラバラ殺害…裁判長からも同情された彼女が『殺害を決めた瞬間』とは（平成30年）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））