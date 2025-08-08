「ソニー（孫興慜）、米国をワールドカップ（Ｗ杯）優勝に導いてほしい」。サッカーに疎い米国の政治家が孫興慜（ソン・フンミン、３３、ロサンゼルスＦＣ）にこう語った。

ヘザー・ハットＬＡ（ロサンゼルス）市議員は７日（日本時間）、ＬＡのＢＭＯスタジアムで開かれた孫興慜のロサンゼルスＦＣ入団式に韓国系のデイブ・ミン米国連邦下院議員、ケラン・バスＬＡ市長、キム・ヨンワン駐ＬＡ総領事らと共に出席した。

ハット議員はマイクの前で「ロサンゼルスＦＣはどれほど賢いのだろうか。適切な時期に適切な人物を連れてきた」と話した。ここまでは問題がなかった。ところが韓国を含む世界の人々が視聴している生中継でとんちんかんな発言をした。

ハット議員はそばに座っていた孫興慜を見つめながら「プレッシャーを与えるわけではないが、私たちのＬＡはみんなＷ杯で米国の優勝を期待している。あなた（孫興慜）がそれを成し遂げることを応援するためにここに来た」と述べた。

耳を疑うような発言だった。孫興慜が米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）ロサンゼルスＦＣに入団したため、米国代表所属で米国で来年共同開催される北中米Ｗ杯に出場すると錯覚したとみられる。韓国代表が北中米Ｗ杯本大会進出を決め、孫興慜が個人通算４回目のＷ杯出場をする予定だが、当然、米国代表ではなく韓国代表として出場する。すでに韓国代表で１３４試合に出場している孫興慜が米国に帰化しても国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）規定上、米国代表で出場するのは不可能だ。

英デイリーメールもこの日、「ハット議員は孫興慜に最悪のミスをした。来年のＷ杯で孫興慜が米国のＷ杯優勝に寄与できると発言した。ハット議員はＬＡに孫興慜のような実力のある選手が来て浮かれていたようだが、おそらくＷ杯がどのように進行される大会なのか理解していないとみられる」と指摘した。

続いて「孫興慜は答えずに笑って済ませた。しかし誰もが孫興慜のように彼女のミスに好意的であるわけではなかった」と伝えた。米メディアのフィラデルフィアユニオンのある記者は「ホット議員が失礼なミスをした。自身の選挙区の１０地区にコリアンタウンがあるにもかかわらず、孫興慜にそのような発言をした」と忠告した。

これに先立ち２０１７年に元ドイツ代表バスティアン・シュバインシュタイガーもＭＬＳシカゴ・ファイアーに入団した当時、似たようなことを経験した。２０１４年のブラジルＷ杯優勝に貢献したシュバインシュタイガーはある記者から「Ｗ杯優勝経験を生かしてシカゴ・ファイアーでもＷ杯優勝を果たせるか」という質問を受けた。

米国では野球、バスケット、アメリカンフットボール、アイスホッケーと比べてサッカーの人気はそれほど高くない。孫興慜はこの日の記者会見で「ここでは（サッカーを）フットボール（英国式）と言うべきか、サッカー（米国式）と言うべきか」と冗談を言った。