¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¾ÃÌÇ´íµ¡¡×´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤¬¡È¥¹¥é¥à²½¡É·üÇ°¡Ä°ìÊý¡¢¼óÅÔ¥½¥¦¥ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¡¡¼óÅÔ·÷¤Ë¿Í¸ý°ì¶Ë½¸Ãæ
´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç¿Í¸ý¤¬30Ç¯¤ÇÌó60Ëü¿Í¸º¤ê¡¢¶õ¤²È¤äÌ¤Æþµï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¡¢¼ã¼Ô¤Ï½¢¿¦Àè¤òµá¤á¥½¥¦¥ë¤ØÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£¥½¥¦¥ë¤Ï½»Âð²Á³Ê¤¬À¤³¦4°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤·Â³¤±¤ë°ìÊý¡¢³ø»³¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹âÎð²½Î¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¾ÃÌÇ´í¸±ÃÏ°è¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¡£
¥½¥¦¥ë°ì¶Ë½¸Ãæ¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ
8·î6Æü¤Î¥¤¥Ã¥È¡ª¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤¬²áµîºÇÂç¤Î¸º¾¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤â¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤Ï´Ú¹ñºÇÂç¤Î¹ÁÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¡Ö¾ÃÌÇ´íµ¡ÃÏ°è¡×¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºàÈÉ¡§
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ÎÁë¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤¬º£¡¢¡Ö¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¡×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºàÈÉ¤¬ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÃæ¿´Éô¤À¡£¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦Êª²Á¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦4°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯7·î¤ËÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¼èºàÈÉ¡§
¤³¤Á¤é3LDK¤Î´Ö¼è¤ê¤Ç¹¤µ¤Ï84Ê¿ÊÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï1²¯6000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥¦¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï²áµî8Ç¯¤Ç¡¢ÇÜ°Ê¾å¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·ÃÛ¤Î9³ä°Ê¾å¤¬È¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¿Í¸ý°ì¶Ë½¸Ãæ¤À¡£
½»Ì±¡§
¥½¥¦¥ë¤Ë½»¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Á´Éô¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
º£¤ä´Ú¹ñ¤ÎÁ´¿Í¸ý¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¼óÅÔ·÷¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯6·î¤ËÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬È¯É½¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤À¡£
¥½¥¦¥ë¤Ë¼¡¤°Âè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤¬¡Ö¾ÃÌÇ´íµ¡¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼èºàÈÉ¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºàÈÉ¡§
Áë¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
»ÔÆâËÌÉô¤Ë¤¢¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë´°À®¤·¤¿¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2À¤ÂÓ¤Î¤ß¤À¡£ÃÏÊý¡Ê¥½¥¦¥ë¼óÅÔ·÷½ü¤¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆþµïÎ¨¤Ï5³ä¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡£
³ø»³¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¼Ô¡§
20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¿·º§É×ÉØ¤¬10ÁÈ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢º£¤Ï2¡Á3ÁÈ¤·¤«Íè¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ø»³±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¼èºàÈÉ¡§
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ÎÁë¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·úÊª¤Î°ìÉô¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÇÑÔÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂ¤Á¥¶È¤Ç±É¤¨¤¿¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¿Í¸ý¤Î¶õÆ¶²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ø»³¤Ï30Ç¯¤Ç¿Í¸ý¤¬Ìó60Ëü¿Í¸º¾¯
¶õ¤²ÈÌäÂê¤â¿¼¹ï¤À¡£
¼èºàÈÉ¡§
¿¢Êª¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½»½ê¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶²¤é¤¯½»Âð¤ÎÈâ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¡§
ÀÎ¤Ï¤³¤ÎÄ®¤Ï¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£
³ø»³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î30Ç¯¤Ç¿Í¸ý¤¬Ìó60Ëü¿Í¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹âÎð²½Î¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¾ÃÌÇ´í¸±ÃÏ°è¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¡£
¼ã¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤â¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë³ø»³Âç³ØÁ°¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ®¹Ô¤ÎÈ¯¿®¸»¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥é¥à²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºàÈÉ¡§
¥á¥¤¥ó¤ÎÄÌ¤ê¤«¤é1ËÜÆþ¤ë¤È¡¢¶õ¤Å¹ÊÞ¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó10Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÉþÅ¹¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¡§
½¢¿¦¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¿¦¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
Âç³ØÀ¸¡§
¤Ç¤¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È³ø»³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ228¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¾ÃÌÇ´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÀ¯ÉÜµ¡Ç½¤Î°ÜÅ¾¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î7ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë