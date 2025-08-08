既婚男性に女性を紹介したというデマに巻き込まれた俳優パク・シフ側が、「事実無根」としながら法的対応を取る方針を明らかにした。

パク・シフの所属事務所ＨＯＯＦＡＣＴＯＲＹは７日、声明を発表し、「『俳優パク・シフが既婚男性に女性を紹介したが、これが家庭崩壊の大きな原因となった』という投稿について、その内容は事実無根の虚偽であることを明確にしておく」とし「これに関して速やかに措置を取る予定だ」とした。

続けて「当社は法律代理人（ＥＮＴ法律事務所のカン・ジンソク弁護士）を選任し、言論仲裁委員会への調停申請、虚偽の投稿を行った当事者に対する虚偽事実流布による名誉毀損の告訴など、民事・刑事上の法的措置を準備している」と伝えた。

さらに事務所側は「俳優パク・シフに関する確認されていない虚偽事実を流布したり、悪意のある中傷文を掲載する行為が見受けられ、証拠を収集している。こうした行為に対しても法律代理人を通じて刑事告訴など法的措置を取る予定であり、虚偽事実の流布など不法行為については、俳優が受ける大きな損害を考慮し、いかなる善処もしない」と強調した。

加えて、「確認されていない虚偽事実を流布したり、根拠なくアーティストを中傷する文を掲載しないようお願いしたい」とし「当社は速やかに警察の捜査など刑事手続きが進められるよう最善を尽くし、捜査を通じて投稿が虚偽であることを明らかにする予定」と付け加えた。

これに先立ち、女性Ａさんは８月５日、ＳＮＳを通じてパク・シフが自分の夫に女性を紹介し、その結果家庭が崩壊したと主張した。証拠としてメッセージや写真も公開した。

しかし、Ａさんが名指しした女性は「この投稿に言及された人物とは一面識もない」とＡさんの投稿に直接コメントを残して反論した。女性は「私の写真を無断使用し、虚偽事実とともに流布する行為は明白な名誉毀損だ」とし「これにより誤解と被害を受けている。すでにキャプチャーと証拠保存はしており、即時削除および訂正が行われない場合、法的対応を検討する」と警告した。

Ａさんの元夫も同日、ＹＴＮ ｓｔａｒを通じて「パク・シフとは故郷の先輩後輩関係にすぎず、女性の紹介を受けたこともない」と明らかにした。

続けて「メッセージに出てくる女性の写真は私が送ったもので、パク・シフとは無関係」とし「個人的な問題でパク・シフに迷惑をかけて申し訳ない」と謝った。

この男性はＡさんとの関係について「すでに６年前に離婚していて、パク・シフは私たちの家庭とは全く関係がない。このような投稿をしたのは金銭を要求する意図だと思われる」と主張した。

メッセージ流出の経緯については、「Ａさんが旅行中に自宅へ無断で侵入し、私の事業用携帯電話やパスポート、現金、宝飾品などを持ち出し、その中のメッセージを公開した」と説明した。男性はＡさんを窃盗および不法侵入の容疑で通報しており、現在警察の捜査が行われていると付け加えた。