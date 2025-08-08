8Æü¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¡¡¶å½£¤Ï3Ï¢µÙ¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬Â³¤¯
º£Æü8Æü¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ï¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤êÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤µ¤é¤ËÁí±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¶å½£¤Ï¡¢ÌÀÆü9Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤â³èÈ¯¤ÊÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤ËºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¼¯»ùÅç¸©¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤
º£Æü8Æü¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Ë¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»ÔËÒÇ·¸¶515.5¥ß¥ê¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ç506.0¥ß¥ê¤È¡¢Ê¿Ç¯8·î¹ß¿åÎÌ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ê¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¡¢ÄãÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤Ë¤â¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
3Ï¢µÙ¤âÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Á°Àþ¤Ï¶å½£ËÌÉô¤Ø
ÌÀÆü9Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¡¢¶å½£¤ÏÂç±«¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü9Æü¤ÏÁ°Àþ¤¬¶å½£ËÌÉôÉÕ¶á¤ØËÌ¾å¤·¡¢11Æü(·î¡¦»³¤ÎÆü)¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ËÌÉô¤«¤éÂÐÇÏ³¤¶®ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¶å½£ËÌÉôÉÕ¶á¤ÇÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶å½£¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
12Æü(²Ð)¤âÁ°Àþ¤¬¶å½£¤ÎËÌ¤Ë¤Î¤Ó¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢13Æü(¿å)¤ªËßº¢¤«¤é¶å½£ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Ë·Ù²ü
ÌÀÆü9Æü¤«¤é11Æü(·î¡¦»³¤ÎÆü)¤Ï¡¢¶å½£¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°Àþ¤Ë¶á¤¤¶å½£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å½£ÆîÉô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë·Ù²ü¡¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
12Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢13Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤Æ¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Ìá¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
3Ï¢µÙ¤Ï±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¤ÎÂ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
Âç±«»þ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê
Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿ºÝ¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ï¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¦»³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£