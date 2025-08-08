¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×±¡ä¡Ö¤¿¤È¤¨ºòÆü¤ÎµØ¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ä¸ò¾Ä¤À¤±¤Ç£±£µ£°£°²ó¡¢Æñ»º¤ÎËö¤Ë´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½
¡þ¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×±´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°Ç¯
´Ú¹ñÀïÁè¡ÊÄ«Á¯ÀïÁè¡Ë¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿£±£¹£µ£±Ç¯£±£°·î£²£°Æü¡¢Ï¢¹ç·³Áí»ÊÎáÉô¤ÎÃçºÛ¤Ë¤è¤êÅìµþ¤Ç´ÚÆüÎ¾À¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬½é¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÏÂ²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£´Ú¹ñÂ¦¼óÀÊÂåÉ½¤ÎÎÂÍµ»¸¡Ê¥ä¥ó¡¦¥æ¥Á¥ã¥ó¡Ë¤¬Àè¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö°ìÂÎ¡¢²¿¤òÏÂ²ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡£ÆüËÜÂ¦¼óÀÊÂåÉ½¤Î°æ¸ýÄçÉ×¤ÎÊÖÅú¤ÏÎä¾ÐÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å£±£´Ç¯´ÖÂ³¤¯´ÚÆü²ñÃÌ¤Î¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡££²Ç¯¸å¤Î£±£¹£µ£³Ç¯£±£°·î¡¢Âè£³²ó´ÚÆü²ñÃÌÀÁµá¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÀÁè¤¬µ¯¤¡¢²ñÃÌ¤Ï·èÎö¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Î¥Û¥ó¡¦¥¸¥ó¥®ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¡¢´Ú¹ñ¤Ï°¦¹ñ¼Ô¤ÎÅê¹ö¤ÈµÔ»¦¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤ÎÇíÃ¥¡¢¿©ÎÈ¤Î¶¯À©¶¡½Ð¡¢Ï«Æ¯ÎÏºñ¼è¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤òµá¤á¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ã¿è¤ÊÀÁµá¸¢¤À¤±¤òµá¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æµ×ÊÝÅÄ´Ó°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÆüËÜÂ¦¤âÊä½þ¤òµá¤á¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï£³£¶Ç¯´Ö¡¢ÆÅ¤²»³¤òÎÐË¤«¤Ê»³¤ËÊÑ¤¨¡¢Å´Æ»¤òÉßÀß¤·¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍø±×¤ò´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¶¯ÊÛ¤·¤¿¡£
·ã¹·¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½ÃÄ¤Ï²ñÃÌ¾ì¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò½³¤Ã¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢¡Öµ×ÊÝÅÄÌÑ¸À¡×¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê²ñÃÌºÆ³«¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å£´Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÃÌ¤Ï·èÎö¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñÃÌ¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
²ñÃÌ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüÄë£³£¶Ç¯¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ò¤á¤°¤ëÎò»ËÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÉÔË¡¤Ê¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ÎÀ¶»»¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é´ÚÆü´Ö¤Î´ðËÜ´Ø·¸¤ÈÀÁµá¸¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹çË¡Åª¤Ê¾òÌó¤Ë´ð¤Å¤¯Åý¼£¤È¤ß¤Ê¤¹ÆüËÜ¤ÏÎò»ËÀ¶»»¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢Ê¿ÏÂÀþ¡Ì£±£¹£µ£²Ç¯¡¢Íû¾µÈÕ¡Ê¥¤¡¦¥¹¥Þ¥ó¡ËÀ¯¸¢¤¬ÀßÄê¤·¤¿ÆüËÜ¤È¤Î³¤ÍÎ¶³¦Àþ¡Í¤ÎÅ±ÇÑ¤äºßÆüÆ±Ë¦ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò·¹¤±¤¿¡£
¸ò¾Ä²áÄø¤ÇÎ¾¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º£±£¹£µ£±Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹ÖÏÂ¾òÌó¤Ë´Ú¹ñ¤ÏÀï¾¡¹ñ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÇå½þ¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿Î¾¹ñ¤Î¹ñÎÏ³Êº¹¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡££±£¹£¶£°Ç¯Âå½éÆ¬¡¢´Ú¹ñ¤ÏÉÏº¤¹ñ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñÀïÁèÆÃ¼û¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£´ÚÆü¾òÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿£±£¹£¶£µÇ¯Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¤Î°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Ï£±£°£¸¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ï£¹£°£°¥É¥ë¤Ç¡¢·ÐºÑ³Êº¹¤Ï£±£°ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸·¤·¤¤ÂÐÆü¶¯¹ÅÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Íû¾µÈÕÀ¯¸¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¥±¥Í¥Ç¥£À¯ÉÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤òµá¤á¡¢¤Þ¤¿´ÚÆü·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢´ÚÆü²ñÃÌ¤ÎÂÅ·ë¤Ê¤·¤Ë¤ÏÄÉ²Ã±ç½õ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´Ú¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï´ÚÆü´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£±£¹£¶£±Ç¯£±£±·î¡¢¹ñ²ÈºÆ·úºÇ¹â²ñµÄµÄÄ¹¤È¤·¤ÆË¬ÊÆ¤·¤¿ËÑÀµô¦¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë´ÚÆü´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¤âËÑÀµô¦¤Ï¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢´ÚÆü´Ø·¸¤ÎÁá´üÀµ¾ï²½¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡þ»ñËÜ¡¦µ»½ÑÆ³Æþ¤Î¤¿¤áÂÐÆü´Ø·¸²þÁ±
À¯¼£ÅªÍýÍ³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÑÀµô¦¤Ï´ÚÆü´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÐºÑÀ®Ä¹¤âÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££±£¹£¶£°Ç¯Âå½éÆ¬¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¹ñÌ±½êÆÀ¤¬£±£°£°¥É¥ë¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢·ÐºÑ³«È¯¤È¹©¶È²½¤ÎÃ£À®¤ÏµÞÌ³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤è¤ë»ñËÜ¤Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤ÏÃÓÅÄÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢²áµî¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤äÊä½þ¤Î°ÕÌ£¤òÇÓ½ü¤·¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç´Ú¹ñ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È¤ÎÀï¸å½èÍý¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤¿¡Ö·ÐºÑ¶¨ÎÏÊý¼°¡×¤ò´Ú¹ñ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤·¡¢»ñËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä·ÐºÑ¿Ê½Ð¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤¿¡£ËÑÀµô¦À¯¸¢¤Ï³«È¯»ñ¶âÍ¶Ã×¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿Æñ¤·¤¤³°¸òÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
£±£¹£¶£µÇ¯£¶·î£²£²Æü¡¢Âè£·²ó²ñÃÌ¤Ç´ÚÆüÎ¾¹ñ¤ÏÀ¤³¦³°¸ò»Ë¤Ç¤âÎã¤Î¾¯¤Ê¤¤£±£´Ç¯´Ö¤Î¸ò¾Ä¡Ê²ñµÄ¤À¤±¤Ç£±£µ£°£°²ó¡Ë¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö´ÚÆü´ðËÜ¾òÌó¡×¡Ê´ÚÆü¶¨Äê¡Ë¤ò·ë¤ó¤À¡£ÍâÆü¡¢ËÑÀµô¦¤Ï¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö²×Îõ¤Ê¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¡¢²áµî¤Î´¶¾ð¤À¤±¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨ºòÆü¤ÎµØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Æü¤ÈÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê¤ò°®¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤ÊÂÐ½è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
²ñÃÌÂÅ·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÌµ½þ£³²¯¥É¥ë¡¢Í½þ£²²¯¥É¥ë¡¢¾¦¶È¼Ú´¾£³²¯¥É¥ë¡¢¹ç·×£¸²¯¥É¥ë¤ò´Ú¹ñ¤Ë¶¡Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Åö»þÆüËÜ¤Î³°²ßÊÝÍ¹â¤¬£±£´²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¶â³Û¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï£±£¹£¶£°Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é·ÐºÑ³«È¯¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ëÀ½Å´½ê·úÀß»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤ÎÀïÁè¶¼°Ò¤ËÈ¼¤¦¹ñ²È¥ê¥¹¥¯¤Î¤¿¤á¡¢±ç½õ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Ú´¾¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÆüËÜ¤«¤é»ñ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
ÌäÂê¤Ï»ñ¶â¤ÎÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÑÀµô¦À¯¸¢¤Ï¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÊä½þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Î°ì´Ä¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤Ï²ñÃÌÂÅ·ë¸å¤âÎ¾¹ñ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê²Òº¬¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
ËÑÀµô¦À¯¸¢¤Ï¤³¤Î»ñ¶â¤ò¤É¤³¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡££±£¹£·£¶Ç¯·ÐºÑ´ë²è±¡¤Î¡ØÀÁµá¸¢Çò½ñ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±º¹à¡Ê¥Ý¥Ï¥ó¡ËÀ½Å´¤Î·úÀß¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ìµ½þ¡¦Í½þ»ñ¶â£±²¯£±£¹£´£¸Ëü¥É¥ë¤È¡¢¹Û¹©¶ÈÍÑ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸¶ºàÎÁ£±²¯£³£²£¸£²Ëü¥É¥ë¤¬±º¹àÀ½Å´¤Î·úÀß¤È¹©¾ì²ÔÆ¯¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£¸Î¡¦ËÑÂÙ½Ó¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥¸¥å¥ó¡Ë¸µ¥Ý¥¹¥³Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÀèÁÄ¤Î·ì¤ÎÂå²Á¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿À½Å´½ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡þ´ÚÆü¡¢¿âÄ¾´Ø·¸¤«¤é¿åÊ¿Åª´Ø·¸¤ØÊÑ²½
¼Ò²ñ´ÖÀÜ»ñËÜ¤Î³È½¼¤Ë¤â½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¾¼ÍÛ¹¾¡Ê¥½¥ä¥ó¥¬¥ó¡ËÂ¿ÌÜÅª¥À¥à¤äµþ³ø¡Ê¥¥ç¥ó¥Ö¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Î·úÀß¡¢¾å¿åÆ»¤Î³ÈÄ¥¡¢´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡ËÅ´¶¶¤ÎÉüµì¡¢ÎæÅì¡Ê¥è¥ó¥É¥ó¡Ë²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¡¢Å´Æ»»ÜÀß¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¤³¤Î»ñ¶â¤ò·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î¼ïÁ¬¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î°ìÉô½ô¹ñ¤ÏÂÐÆüÇå½þ¶â¤ò·ÐºÑ³«È¯¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡Ö´Á¹¾¤Î´ñÀ×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÅÙÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Î¾¹ñ¤Î³Êº¹¤Ï¼¡Âè¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¤Î°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï£³Ëü£¶£°£²£´¥É¥ë¤ÇÆüËÜ¡Ê£³Ëü£²£´£·£¶¥É¥ë¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Î£²ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿âÄ¾Åª¡¦ÈóÂÐ¾ÎÅª¤À¤Ã¤¿´ÚÆü´Ø·¸¤Ï£¶£°Ç¯¤ò·Ð¤ÆÂÐÅù¤Ç¿åÊ¿Åª¤Ê´Ø·¸¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
²áµî£¶£°Ç¯´Ö¡¢´ÚÆüÎ¾¹ñ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¹ñ¸ò¼ùÎ©½é´ü¤ÏÎäÀïÂÎÀ©²¼¤ÇÊÆ¹ñ¤È¤Î°ÂÊÝÆ±ÌÁ¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¤Î·ëÂ«¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¡£¶¦»º¿Ø±Ä¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¼«Í³¼çµÁ¿Ø±Ä¤Î·ëÂ«¶¯²½¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²áµî¤ÎÌäÂê¤Ï¿åÌÌ²¼¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Ã¦ÎäÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿£±£¹£¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡¢Îò»Ë¡¦ÎÎÅÚÌäÂê¤¬É½ÌÌ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿´ÚÆü´Ø·¸¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯¡¢¡Ö²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ì¤Íè¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥å¥ó¡Ë¡¼¾®Þ¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Àë¸À¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¶¨ÎÏ¥â¥Ç¥ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ï¤¹¤°¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡££²£°£±£°Ç¯Âå¤ÏÊÆÃæÂÐÎ©¤Î²ÃÂ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Ö°ÂÉØ¡¢¶¯À©Ä§ÍÑ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¡¢¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó±¿Æ°¤Ê¤É¡¢ÂÐÎ©¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿£±£°Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¡££Ç£Ó£Ï£Í£É£Á¡Ê´ÚÆü·³»ö¾ðÊóÊñ³çÊÝ¸î¶¨Äê¡ËÄä»ß¡¢Åì³¤¡Ê¥È¥ó¤Ø¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÆüËÜ³¤¡Ë¾å¤Ç¤Î¾¥²üµ¡»ö·ï¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÂÐÎ©¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°£²£³Ç¯°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡¢ÊÆÃæÇÆ¸¢¶¥Áè¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÃÇ²½¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¶¼°Ò¤Ê¤ÉÊ£¹çÅª´íµ¡¾õ¶·¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Î¾¹ñ¤Ï¶¨ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¡£¥·¥ã¥È¥ë³°¸òºÆ³«¡¢Í¢½Ðµ¬À©²ò½ü¡¢£Ç£Ó£Ï£Í£É£ÁÀµ¾ï²½¡¢Ç¯´Ö£±£±£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÍÅª±ýÍè¤Ê¤É¡¢´Ø·¸²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
À¯¼£¡¦³°¸òÅªÊÑ²½¤ËÈæ¤Ù¡¢Áê¼ê¹ñ¤Ø¤Î¹ÎÄê¤È¿®Íê¡¢¶¦´¶¤Î·ÁÀ®¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ½½Ê¬¤À¡£Îã¤¨¤Ð£²£°£±£¸Ç¯¡¢¶¯À©Æ°°÷Èï³²¼Ô¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ç¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï´ÚÆü¶¨Äê¤ÇÀÁµá¸¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò·èºÑ¤ß¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¤ËÁêÅö¡Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÀÁµá¸¢¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ë¡Åª²ò¼á¤Î°ã¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ö°ÂÉØ¡¦¶¯À©Æ°°÷¡¦Îò»Ë¶µ²Ê½ñ¡¦Ì÷¹ñ¿À¼ÒÌäÂê¤Ê¤ÉÂÐÎ©Í×ÁÇ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
´ÚÆü´Ø·¸¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï£³¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Âè°ì¤Ë¡¢¹ñÌ±Åª»Ù»ý¤Î³ÎÊÝ¤ÈÁ´Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼Â¼ÁÅª¶¨ÎÏ¡£ÂèÆó¤Ë¡¢²áµî»ËÌäÂê¤ÎÀïÎ¬Åª´ÉÍý¤È³Ø³¦¡¦»ÔÌ±¼Ò²ñ¤ÎÃÏÆ»¤ÊÂÐÏÃÅØÎÏ¡£Âè»°¤Ë¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÈÎ¾¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÍø±×¶¦Í¤Ë´ð¤Å¤¯Ì¤Íè»Ö¸þÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿ä¿Ê¡£
´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢¶âÂçÃæ¡¼¾®Þ¼Àë¸À¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡Ö´ÚÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Àë¸À£²¡¥£°¡×¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Íû¸µÆÁ¡Ê¥¤¡¦¥¦¥©¥ó¥É¥¯¡Ë¡¿¹ñÌ±Âç³ØÆüËÜ³Ø²Ê¶µ¼ø