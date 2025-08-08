¡ÚÂ®Êó¡ÛÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Çµ¯ÁÊ¤Î·Ù»¡´±¡¡½èÊ¬¤Ï¡ÖÄä¿¦6¤«·î¡× ·§ËÜ¸©·Ù¤¬Ê¸½ñÈ¯É½
ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©·Ù¤ÏÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÊ¸½ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åËó·Ù»¡½ð¤Ç·º»ö¡¦À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë ÅìÏÂÉ§·ÙÉôÊä¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£
Åì·ÙÉôÊä¤Ï¡¢6·î29Æü¤Î¸á¸å10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢È¬Âå»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤ò1¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ËÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¡¢¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¿¬¤ò¿ô²ó¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊáµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢Åì·ÙÉôÊä¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£