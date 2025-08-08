¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ö·î´©¤¯¤¸¤é¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦Åì³¤ÎÓÌÀ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ëÀÄ»³ÌÐ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡©
¸½ºß¤Î¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Î¼Ò²°¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡ÊÂë¶¶Ç¦¡§¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬±é¤¸¤ëÅì³¤ÎÓÌÀ¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤È±½¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
Åì³¤ÎÓÌÀ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀÄ»³ÌÐ¡©
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤È¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¹âÃÎ¿·Êó¤Î¡Ö·î´©¤¯¤¸¤é¡×ÊÔ½¸¼¼¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Åì³¤ÎÓÌÀ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÄ»³ÌÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³ÌÐ¤Ï¡¢ÌÀ¼£41Ç¯¡Ê1908¡Ë1·î14Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÀµ8Ç¯¡Ê1919¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌøÀ¥¿ó¡Ê¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡Ë¤è¤ê¤â11ºÐ¡¢ÂçÀµ7Ç¯¡Ê1918¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿ó¤ÎºÊ¡¦Äª¤è¤ê10ºÐÇ¯¾å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌøÀ¥¿ó¤È¡¢¿ó¤ÎÄï¡¦Àé¿Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾ëÅìÃæ³Ø¹»¡Ê¸½ºß¤Î¹âÃÎ¸©Î©¹âÃÎÄÉ¼êÁ°¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤òÂ´¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¤Ï¡¢¿å±ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£800¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÎÅö»þ¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ³«ºÅ¤Î¹ñºÝ¿å±Ë¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀµ13Ç¯¡Ê1924¡Ë¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¾¼ÏÂ3Ç¯¡Ê1928¡Ë¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·×5¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò67²ó½ñ¤ÂØ¤¨¤¿¿å±ËÁª¼ê¤Ç¡¢¸å¤Ë12ËÜ¤Î¥¿¡¼¥¶¥ó±Ç²è¤Ç¥¿¡¼¥¶¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥ï¥¤¥º¥ß¥å¥é¡¼¡Ê1904¡Á1984¡Ë¤È±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ê¹Ï¢ºÜÌ¡²è¡Ø¥Õ¥¯¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î²£»³Î´°ì¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤ÎÅÄ²¬ÅµÉ×¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¡¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¡ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¡Äª¤µ¤ó¤È¤ÎÊâ¤ß¡Ù¡Ë¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¿·Ê¹µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢Æ±³Ø¤òÂà³Ø¡£Ê¸²½³Ø±¡¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¡¢¾¼ÏÂ8Ç¯¡Ê1933¡Ë¡¢¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡Ê¹Êó¡Ø¤¢¤«¤ë¤¤¤Þ¤Á¡Ù2025Ç¯07·î¹æ¡ÖÎò»ËËü²Ú¶À¥³¥é¥à151²ó¡¡ÀèÇÚ¡¢ÀÄ¤¹¤ÎÂ¸ºß¡×²£⼭Î´⼀µÇ°¤Þ¤ó¤¬´Û ³Ø·Ý°÷ ⼤Ìî²íÂÙ¡Ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ21Ç¯¡Ê1946¡Ë¡¢¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬·î´©»ï¡Ø·î´©¹âÃÎ¡Ù¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÊÔ½¸Éô¤ÏÀÄ»³ÌÐ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÌøÀ¥¿ó¤È¡¢¸å¤Ë¿ó¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë¾®¾¾Äª¡¢ÁÒÍªµ®¤¬±é¤¸¤ë´äÀ¶¿å¿®»Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÉÊ¸¶½ß¼¡Ïº¤Î¡¢ÁíÀª4Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø·î´©¹âÃÎ¡Ù¤Ï¡¢ÁÏ´©¹æ¤Î3ÀéÉô¤¬2Æü¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ø·î´©¹âÃÎ¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ25Ç¯¡Ê1950¡Ë9·î49¹æ¤òºÇ¸å¤ËÇÑ´©¡£ÀÄ»³ÌÐ¤Ï¡¢Æ±Ç¯5·î5ÆüÁÏ´©¤Î¡Ö¤³¤É¤â¹âÃÎ¿·Ê¹¡×¤Î½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÍ§´Ø·¸¤Ï¹¤¯¡¢¹âÃÎ¤òË¬¤ì¤ëÊ¸²½¿Í¤Î°ÆÆâÌò¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Àâ²È¤Î°æÉúËðÆó¤Î¡Ø¼èºàÎ¹¹Ô¡Ù½ê¼ý¤Î¡ÖÅÚº´¤ÎÅÚµï¾ë¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅì³¤ÎÓÊÔ½¸Ä¹¤È°ã¤¤¡¢¼ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡Ø¹âÃÎÇ¯´Õ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥á¥é¤È²Öºî¤ê¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ÎÂà¿¦¸å¤Ï¡¢»Í¹ñ¶ä¹Ô¸ÜÌä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò»Ë¤ÎÊÔ½¸ºî¶È¤òÃ´¤¤¡¢Äí¤Ç¥Ð¥é¤ò°é¤Æ¡¢Â¹¤È¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¡¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¡ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¡Äª¤µ¤ó¤È¤ÎÊâ¤ß¡Ù¡Ë¡£
È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡©
¡¡Àï»þÃæ¡¢Ìø°æ¿ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÁÒÏ¢Ââ¤Î¾åÅùÊ¼¤À¤Ã¤¿È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È±½¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬2¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡£±¿Í¤Ï¿·²°Éß¾åÅùÊ¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌøÀ¥¿ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ê1941¡Ë¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¾®ÁÒ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î¦·³Âè½½Æó»ÕÃÄÌîÀï½ÅË¤Ê¼ÂèÏ»ÎþÂâ¤ÎÊä½¼Ââ¡ÊÄÌ¾Î¡¦À¾ÉôÂè¼·½½»°ÉôÂâ¡Ë¤ËÆþ±Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½éÇ¯Ê¼¤Ç¤¢¤ëÌøÀ¥¿ó¤Ï¡¢¾å´±¤ä¸ÅÊ¼¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤ÎÍò¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾åÅùÊ¼¤Î»°Ç¯Ê¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀïÍ§¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î½éÇ¯Ê¼¤¬¡¢·¤¤ß¤¬¤¡¢½Æ·õ¤Î¼êÆþ¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´ÉôÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÌøÀ¥¿ó¤¬ÀïÍ§¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·²°Éß¾åÅùÊ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²°Éß¾åÅùÊ¼¤Ï»°Ç¯Ê¼¤Ç¡Öµ´²°Éß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î²÷ÃË»Ò¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÇÏ¤Î°·¤¤¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÌøÀ¥¿ó¤Ï¡¢¼ê¤Ë¿Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¶ßÉÛ¤òË¥¤¤¤Ä¤±¡¢¿·²°Éß¾åÅùÊ¼¤Î·¤²¼¤ä²¼Ãå¤ÎÀöÂõ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÀ¥¿ó¤Ï¡¢¡Ö¾åÅùÊ¼ÅÂ¤¬É÷¤è¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤«¥ê¥ó¥Á¤ÎÍò¤ÏËÉ¤²¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ìø°æ¿ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Ë¡¢½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¿®ÂÀÏº
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¡¢È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤È±½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ï¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ê1927¡Ë¤Ë¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Ç¡Ö»°¾ÊÏ°¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎÁÄâ¤ò±Ä¤à²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ»º¤Þ¤ì¤¿¡£ÌøÀ¥¿ó¤è¤ê8ºÐÇ¯²¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¡¢»í¿Í¤ÎÀ¾¾òÈ¬½½¡Ê¤µ¤¤¤¸¤ç¤¦¤ä¤½¡Ë¼çºË¤ÎÆ±¿Í»ï¡ØÏ¹¿Í·Á¡Ù¤ò°¦ÆÉ¤¹¤ëÊ¸³ØÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945¡Ë¡¢ÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ï¶ÍÀ¸¹©¶ÈÀìÌç³Ø¹»²½³Ø¹©¶È²Ê¡Ê¸½ºß¤Î·²ÇÏÂç³ØÍý¹©³ØÉô¡Ë¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤ÏÊ¸²Ê¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä§Ê¼¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍý·Ï¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ªÀï¸å¤Ï¶¿Î¤¤Ëµ¢¤ê¡¢»³Íü¸©Ä£¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ35Ç¯¡Ê1960¡Ë¡¢¸©¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¸©¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ê1973¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¡¢ÌøÀ¥¿ó¤ÏÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÍÆ´ï¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÌøÀ¥¿ó¤Ï½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿»í¤ò¡¢»í½¸¤È¤·¤Æ¼«Èñ½ÐÈÇ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸¶¹Æ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ï¡Ö»í½¸¤Ï¤¦¤Á¤Ç½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÌøÀ¥¿ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îº¢¤Î»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¼Ò°÷¤â6¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£Íø±×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¡¢¤³¤Îº¢¤Ï¤ª²Û»Ò¤ÎÈ¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¥µ¥ó¥À¥ë¡¢¥Ñ¥é¥½¥ë¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅý°ì´¶¤Î¤Ê¤¤¼ïÎà¤ÎÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ë¡£
¡¡ÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö»í½¸¤ÏÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦ÌøÀ¥¿ó¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤¤Ë¤â¤»¤º¡¢¼Ò°÷¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½ÐÈÇÉô¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ê1966¡Ë9·î¡¢ÌøÀ¥¿ó¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ»í½¸¤ÏÇä¤ì¡¢Âè5½¸¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌøÀ¥¿ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áí·×10ËüÉô¤ÏÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ØÌÀÆü¤ò¤Ò¤é¤¯¸ÀÍÕ¡Ù¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤âÌøÀ¥¿ó¤ÈÄÔ¿®ÂÀÏº¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ì¾Á°¤Ë¡Ö¿®¡×¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¡¢NHK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¤Ë¡¢¡ÖÀï¸å¡¢¿ó¤È»×¤ï¤ÌºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÄÔ¿®ÂÀÏº¤¬È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡º£¸å¡¢È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Ï¤É¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
É®¼Ô¡§Âë¶¶ Ç¦