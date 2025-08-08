¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê!!¡× À¯¼£¤Îº®ÌÂ¤¬¡ÈÎàÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¡É»þÂå¤ËÍ¸¢¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¡© À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤¬Äó¸À
¡¡»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢8·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¤Ë¤ÏÍîÁªµÄ°÷¤«¤é¡¢5Æü¤Ë¤ÏÅöÁªµÄ°÷¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µÄ°÷¤«¤é¤ÏÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼«Ì±ÅÞ·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÈÍîÁªµÄ°÷¡É¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿Í¸¢¼Ô¤ÎËÜ²»
¡¡ÈæÎã¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÏÂÅÄÀ¯½¡»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤ä¡Ø¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÂ¾ÅÞ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó²¿¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÅÞ¼«ÂÎ¤¬·ù°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÏÂÅÄÀ¯½¡»á¡Ë
¡¡ÅöÁª¤·¤¿ÀÐ°æ½à°ì»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÂçÇÔ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÉÔµºÜÌäÂê¤ò»ØÅ¦¡£ÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿²¼Â¼»á¤òÅìµþ11¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Î²°Âæ¹ü¤ò²õ¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔµºÜµÄ°÷¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÙÉô¤äÅÔÏ¢¤«¤é²¼Â¼¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢ËÜÉô¤Ï¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï»ÙÉôÄ¹¤Ë¤ÏÁªÇ¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢ÆÍ¤ÃÊÖ¤¹¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿ÈæÎã¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢²¼Â¼»á¤Î»ÙÉôÄ¹ÁªÇ¤¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµì°ÂÇÜÇÉ4¿ÍÁÈ¤¬²¿¤«¤·¤éÀ¯¶ÉÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹ñÌ±¤Ï¤¤¤ä¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢ÉÔµºÜÌäÂê¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÔ°ø¤ò¡ÖºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁíºÛÁª¤ò»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡È²áµî¤ËÎàÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¡É»þÂå¡ÄÍ¸¢¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¡©
¡¡ÆüËÜÂç³Ø´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¶µ¼ø¡¿Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÎÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¾õ¤È¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡É¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö90Ç¯Âå¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ò¸«¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤¬º£¤Ç¤âµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤À¡£À¯¼£¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ¾Í»ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ§¿¡¤·¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£90Ç¯Âå¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿ÌäÂê¤ò¡¢30Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Þ¤À²þÁ±¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Þ¤¿À¾ÅÄ»á¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¤Îº®ÌÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áµî¤ËÎàÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Í¤¸¤ì¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬À¯¸¢¸òÂå¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Í¤¸¤ì¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢½°»²Î¾±¡¤È¤âÍ¿ÅÞ¾¯¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÏÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶Ë¤á¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£À¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ÌîÅÞ»Ù»ý¼Ô¤âº®ÌÂ¤Î¶ÉÌÌ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÀ¯¼£¤Ë¸½¾õÂÇÇË¤Î´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç²¿¤«¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Îã¤¨¤ÐÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤â¤½¤ÎÎã¤À¤¬¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë